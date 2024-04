Mit Ryan Gosling zurück als Gastgeber, Samstagabend Live machte eine Fortsetzung zu einem seiner besten Sketche des letzten Jahrzehnts.

Nach mehreren Jahren der Therapie scheint Goslings Charakter Malcolm die Qual endlich überwunden zu haben Benutzerbild's Papyrus-Logo – bis er eine verblüffende Entdeckung macht: „Er hat es nur fett gedruckt…. Alles Geld der Welt, und er hat es einfach fett gedruckt. Es ist derselbe Designer, er hat es nur fett gedruckt.“

Malcolm konfrontiert schließlich den Mann hinter dem Logo (gespielt von Kyle Mooney, der zurückgekehrt ist). SNL zum ersten Mal seit seinem Ausscheiden im Jahr 2022.) „Es interessiert niemanden. Tut (Benutzerbild) Regisseur James Cameron überhaupt interessiert?“, fragt Gosling.

Betrachten Papyrus 2 unten. Es war nur einer von mehreren bemerkenswerten Momenten aus der Folge dieser Woche, in der Gosling auch Taylor Swifts „All Too Well“ mit Emily Blunt parodierte und in einem urkomischen Sketch von Beavis und Butt-Head mitspielte.