Am Samstagabend war Tyler the Creator der Headliner von Coachella 2024 mit einem atemberaubenden, fesselnden Auftritt, ergänzt durch besondere Gäste wie Childish Gambino, Kali Uchis, A$AP Rocky und mehr.

Da die Bühne mit riesigen Bühnenbildern und einer umlaufenden Leinwand geschmückt war, die eine idyllische Wüstenszene darstellte, war Tylers Bühnenbild ein Theatererfolg. Während des Sets wechselten die Bilder zwischen kühlen, sternenklaren Nächten und warmer, sonniger Glückseligkeit, als Tyler aus einem Wohnmobil sprang, einen epischen Park-Ranger-Anzug anzog, eine Klippe erklomm und seine vielen Gäste herausholte.

Die Überraschungsfeatures des Abends begannen damit, dass Childish Gambino die Bühne betrat Igor Titel „RUNNING OUT OF TIME“. Danach half A$AP Rocky bei „POTATO SALAD“ und „Who Dat Boy“ und Charlie Wilson lieh „EARFQUAKE“ seine Stimme.

Ein Höhepunkt des Sets war der vorletzte Song „See You Again“, für den Tyler und Uchis im Duett durch die Wüstenlandschaft spielten. Sehen Sie sich Videos des Auftritts an und sehen Sie sich unten die vollständige Setlist an.

In anderen Tyler-Nachrichten ist es ein Jahr her, seit er die Deluxe-Ausgabe von geteilt hat Rufen Sie mich an, wenn Sie sich verlaufen. Als nächstes ist sein Auftritt beim Lollapalooza 2024 gebucht. Tickets für ihn gibt es hier.

Das Debüt von Tyler, The Creator bei Coachella 2024 war Wahnsinn!pic.twitter.com/wADQYZdsyW — HEAR4YOU MUSIC (@hear4youmusic) 14. April 2024

Ich hatte eine hervorragende Zeit bei meinen Auftritten @coachella! Danke Neffe @tylerthecreator dass du deinen Onkel Charlie hast! 🎹🎤🎶 @pmusicgroup pic.twitter.com/yJonoWet8E — Charlie Wilson (@CharlieWilson) 14. April 2024

Kali Uchis stand gestern Abend auf der Bühne von Coachella mit Tyler the Creator 2024 💟 #Coachella #TylerTheCreator #KaliUchis pic.twitter.com/wfFQMTPZQ8 — Kali Uchis stan (@kalikuchies) 14. April 2024

Childish Gambino trat gestern Abend mit Tyler, The Creator, bei Coachella bei „RUNNING OUT OF TIME“ auf 🔥🤝pic.twitter.com/kUweOlTWJz — Komplexe Musik (@ComplexMusic) 14. April 2024

Tyler The Creator und A$AP Rocky spielen „Potato Salad“ beim Coachella 🔥 pic.twitter.com/F36Cd95JvN – Damien (@wunnaworld) 14. April 2024

Tyler the Creator Coachella 2024 Setlist:

IGORS THEMA

ZITRONENKOPF

WUSYANAME

HOLZFÄLLER

ICH FINDE

BESTES INTERESSE

HUNDESZAHN

STUNTMAN

RUNNING OUT OF TIME (mit Childish Gambino)

Tut mir leid, nicht tut mir leid

KARTOFFELSALAT (mit A$AP Rocky)

Who Dat Boy (mit A$AP Rocky)

Sie

Tron-Katze

Yonkers

Tamale

Seltsame Kleinkinder

SMUCKERS

WENN

EARFQUAKE (mit Charlie Wilson)

Manchmal…

Wir sehen uns wieder (mit Kali Uchis)

Neuer Zauberstab