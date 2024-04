Caitlin Clark hat vielleicht den Gewinn einer nationalen Meisterschaft verpasst, aber sie erhielt einen schönen Trostpreis: Dunking On SNL Wochenend-Update-Moderator Michael Che.

Clark verärgerte Che, indem er eine Reihe der zahlreichen Witze über Frauenbasketball zeigte, die er im Laufe der Jahre gemacht hatte. Anschließend ließ sie Che an einem Witzaustausch ihrer Art teilnehmen: „Die Indiana Fever haben im Draft dieses Montags die erste Wahl“, las Che auf der Stichwortkarte. „Eine Erinnerung daran, dass Indiana Fever ein WNBA-Team ist und nicht das, was Michael Che Dutzenden von Frauen an der Perdue University gegeben hat.“

Als Rückruf auf einen von Ches früheren Witzen überreichte Clark ihm dann eine signierte Schürze. „Ich kann es kaum erwarten, das meiner Freundin zu schenken“, witzelte Che, worauf Clark antwortete: „Du hast keine Freundin, Michael.“

Clarks Auftritt war nur einer von mehreren bemerkenswerten Momenten in der Folge dieser Woche Samstagabend Live. Moderator Ryan Gosling parodierte außerdem Taylor Swifts „All Too Well“ mit Emily Blunt, spielte in einem urkomischen Beavis-and-Butt-Head-Sketch mit und erschien in einem Fortsetzungs-Sketch zu Papyrus.