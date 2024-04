Grimes‘ Samstagsauftritt im Coachella war von „großen technischen Schwierigkeiten“ geplagt.

Der kanadische Experimental-Popmusiker betrat die Sahara-Bühne für ein 50-minütiges DJ-Set. Ungefähr zur Hälfte musste Grimes „Music 4 Machines“ jedoch mehrmals neu starten, da das Lied doppelt so schnell abgespielt wurde wie beabsichtigt. Der Rest des Sets verlief ebenso chaotisch.

„Das ist schwer zu erklären, aber wir haben einen großen technischen Fehler“, sagte sie der Menge. „Verurteile mich nicht dafür, dass ich schlecht kalkuliert bin.“

„Alle meine Tracks sind im Doppeltempo und ich kann das nicht nachrechnen. Sie sind grenzwertig unmischbar, daher wird der Rest meiner Einsendungen keine Mischungen sein, aber es wird trotzdem Spaß machen“, sagte Grimes an anderer Stelle. Sie stieß auch mehrere wütende Schreie aus.

In einem Social-Media-Beitrag nach dem Set schrieb Grimes: „Ich habe Monate mit dieser Show verbracht, Musik und Visuals gemacht und bin zugegebenermaßen nicht in bester Stimmung.“ Sie führte die technischen Schwierigkeiten auf die Auslagerung „wesentlicher Dinge wie rekordbox-BPMs und die Organisation der Tracks auf der SD-Karte usw. durch jemand anderen“ zurück und versprach, dass das Set am nächsten Wochenende „makellos sein würde, alles wird durch meine Hände laufen“.

