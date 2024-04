Nach dem Barbenheimer-Phänomen im letzten Jahr Barbieist Ryan Gosling und OppenheimerEmily Blunt spielt nun gemeinsam die Hauptrolle in der Action-/Komödie Der Fall Guy. Aber im Monolog dieser Woche Samstagabend LiveBeide Schauspieler äußerten mit einer Parodie von Taylor Swifts „All Too Well“ Vorbehalte gegen einen Abschied von solch ikonischen Rollen.

Der aufwändige Sketch enthielt choreografierte Tänzer sowie Kostüme und Bühnenbilder, die auf beide Filme Bezug nahmen. „Wissen Sie, wenn man eine Figur so hart und so lange spielt, fühlt sich das Loslassen einfach wie eine Trennung an, und um eine Trennung zu verarbeiten, kann wirklich nur eines helfen: Die Musik der großartigen Taylor Swift“, bemerkte Gosling serviert wie diese Woche SNL Gastgeber.

„Ich war nur Ken, und jetzt bin ich nur noch Ryan“, fuhr Gosling mit dem Singen fort. In ihrem eigenen Vers beklagte Blunt: „Früher war ich die alkoholkranke Frau eines Kerls mit Hut, der mit Albert Einstein sprach, eine Margarita schlürfte, mit etwas Christopher Nolan und einer Tüte Wodkila.“

Gosling und Blunt kamen dann in der letzten Strophe zusammen und tauschten den Text aus: „Wir waren Kitty und Ken/ Und ich wünschte, du hättest uns sehen können/ Du warst loyal bis zum Ende/ Und dein Typ hatte keinen Penis.“

Der Fall Guy soll am 3. Mai in die Kinos kommen.