Die überlebenden Mitglieder von Sublime – Bud Gaugh und Eric Wilson – trafen sich zu einem Set im Coachella mit Jakob, dem Sohn des ursprünglichen Leadsängers Bradley Nowell.

Der erste öffentliche Auftritt der Band mit Jakob fand am Samstag gegen 18:05 Uhr Ortszeit auf der Hauptbühne von Coachella statt. Das Trio spielte die größten Hits von Sublime durch, darunter „Santeria“, „Wrong Way“, „Garden Grove“, „What I Got“ und „Doin' Time“. Sehen Sie sich unten das Video ihres Auftritts an.

Sublimes Coachella-Set mit Jakob Nowell fand vier Monate nach dem ersten Zusammentreffen des Sohnes des verstorbenen Sängers mit Wilson und Gaugh für eine private Benefizshow in Los Angeles statt. Guagh und Wilson hatten zuvor 2009 mit der Sängerin Rome Ramirez Sublime with Rome gegründet, doch Guagh verließ die Band zwei Jahre später. Nachdem Gaugh und Wilson im Dezember 2023 mit Nowell aufgetreten waren, löste sich Sublime with Rome auf.

Er besprach seine Entscheidung, Sublime mit den Bandkollegen seines späteren Vaters wieder zu vereinen, erzählte Jakob Rollender Stein„Ich betrachte es als eine Art Verwalterrolle. Ich bin nicht erhaben. Meine Onkel Bud und Eric sind großartig. Mein Vater durfte diese Bühne nie betreten, Mann. Mein Vater konnte diese Lieder bei Coachella nie vor einem so großen Publikum singen, das ihn, seinen Sound und seine Botschaft verehrt. Wenn Sie Vater wären, was würden Sie sich wünschen? Und ich weiß, was ich mir in dieser Situation gewünscht hätte. Also muss ich tun, was ich tun muss.“

Das neu gestartete Sublime wird dieses Jahr mehrere Festivalshows spielen, darunter Pomona, das No Values ​​Fest in Kalifornien, Ocean City, Marylands Oceans Calling und mehr.

Sublimes Coachella-Setlist:

29. April 1992 (Miami)

Gartenhain

Falscher Weg

Am Ende das Gleiche

STP

Pfandhaus

Was ich bekam

Greatest-Hits

Date-Vergewaltigung

Böser Fisch

Jailhouse (Cover von Bob Marley & The Wailers)

Romeo (Erster bestätigter Auftritt seit 1988)

Mach dir Zeit

Santeria