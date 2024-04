Coachella geht heute, Samstag, 13. April, weiter und ein Großteil der Sets des Tages wird online über YouTube gestreamt.

Der Livestream-Plan am Samstag umfasst Tyler, the Creator, No Doubt, Blur, Sublime, Vampire Weekend, Grimes, Ice Spice, Gesaffelstein, Jon Batiste, Bleachers, Oneohtrix Point Never, Orbital, The Last Dinner Party, Raye, Kevin Abstract, The Aquabats, The Drums, Young Fathers, Erika de Casier, Militarie Gun und mehr. Bemerkenswert ist, dass die Sets am Samstag den ersten Live-Auftritt von No Doubt seit neun Jahren und den ersten öffentlichen Auftritt von Sublime mit Sänger Jakob Nowell, dem Sohn des verstorbenen Frontmanns Bradley Nowell, markieren.

Der Livestream von Coachella wird auf sechs Kanälen präsentiert – jeder ist einer bestimmten Festivalbühne gewidmet. Darüber hinaus bietet der YouTube-Stream erstmals eine Multiview-Option, die es den Zuschauern ermöglicht, bis zu vier verschiedene Bühnen gleichzeitig anzusehen.

Den vollständigen Zeitplan für Samstag finden Sie unten. Alle Zeiten sind PST und die spezifische Kanalnummer ist in Klammern angegeben.

Samstag, 13. April – Coachella-Livestream-Zeitplan

04:00 – Junge Väter (5)

04:00 – Die Aquabats (6)

04:10 – Raye (4)

04:20 – Do (5)

04:30 – Destroy Lonely (3)

04:45 – Santa Fe Klan (1)

04:50 – Miltarie Gun (6)

05:00 – Vampirwochenende (2)

05:05 – Die Süchtigen (5)

05:25 – Kevin Zusammenfassung (4)

05:30 – Die letzte Dinnerparty (5)

05:40 – Lila Disco-Maschine (3)

05:55 – Girl Ultra (6)

06:05 – Erhaben (1)

06:10 – Blxst (2)

06:10 – Kenya Grace (4)

06:15 – Depresión Sonora (6)

06:20 – Erika de Casier (5)

06:45 – Palast (5)

06:50 – Tribünen (4)

07:10 – Grimes (3)

07:15 – Die roten Birnen (6)

07:25 – Jon Batiste (2)

07:40 – Unschärfe (1)

08:00 – Oneohtrix Point Never (5)

08:05 – Charlotte de Witte (4)

08:15 – Bar Italia (6)

08:30 – Eisgewürz (3)

08:40 – Dschungel (2)

09:15 – Saint Levant (5)

09:15 – Brutalismus 3000 (6)

09:25 – Kein Zweifel (1)

09:30 – ISOKNOCK (3)

09:50 – Coi Leray (4)

10:25 – Kevin Kaarl (5)

10:40 – Gesaffelstein (2)

10:45 – Das Schlagzeug (4)

10:50 – LE SSERAFIM (3)

11:40 – Tyler, der Schöpfer (1)

11:40 – Orbital (5)

11:45 – Michael Bibi (2)

11:55 – Dom Dolla (3)

Coachella-Bühne (1)

Außenbühne (2)

Sahara (3)

Mojave (4)

Gobi (5)

Sonora (6)