Der Präsidentschaftswahlkampf von Donald Trump droht mit rechtlichen Schritten Der Lehrlingein neuer Film von Regisseur Ali Abbasi, der Trumps frühe Jahre und seine Beziehung zu seinem Mentor Roy Cohn dokumentiert.

Der Film mit Sebastian Stan als Trump, Jeremy Strong als Cohn und Maria Bakalova als Ivana Trump wurde diese Woche bei den Filmfestspielen von Cannes uraufgeführt. Entsprechend Vielfaltgibt es mehrere Szenen, die Trump in einem besonders wenig schmeichelhaften Licht erscheinen lassen, darunter eine Szene, in der er seine damalige Frau Ivana zu Boden wirft und sie sexuell belästigt. (Ivana beschrieb einen solchen Angriff in einer eidesstattlichen Aussage aus dem Jahr 1990 im Zusammenhang mit der Scheidung des Paares.)

Anderswo in Der Lehrling, Trump wird dargestellt, wie er Amphetaminpillen nimmt und sich einer Fettabsaugung und einer Haartransplantation unterziehen lässt. Es dokumentiert auch einige seiner geschäftlichen Misserfolge.

Man könnte meinen, dass Team Trump inzwischen gelernt hätte, dass der beste Weg, einer negativen Geschichte keine Aufmerksamkeit zu schenken, darin besteht, nicht darüber zu reden, statt eine scharfe Stellungnahme zu veröffentlichen und mit rechtlichen Schritten zu drohen, um maximale Medienpräsenz zu gewährleisten und das Ganze zu alarmieren eine Menge Leute zu einem Film, von dem sie vorher nichts wussten. Wie auch immer, hier ist diese Aussage:

„Wir werden eine Klage einreichen, um gegen die offensichtlich falschen Behauptungen dieser Pseudo-Filmemacher vorzugehen“, sagte Trumps Wahlkampfsprecher Steven Cheung. „Dieser Müll ist reine Fiktion, die längst entlarvte Lügen reißt. Wie bei den illegalen Biden-Prozessen handelt es sich hierbei um eine Wahleinmischung der Eliten Hollywoods, die wissen, dass Präsident Trump das Weiße Haus zurückerobern und den Kandidaten seiner Wahl schlagen wird, weil nichts, was sie getan haben, funktioniert hat.“

„Dieser ‚Film‘ ist reine böswillige Verleumdung, sollte nicht ans Tageslicht kommen und verdient nicht einmal einen Platz in der Direkt-auf-DVD-Abteilung eines Schnäppchenlagers in einem bald schließenden Filmdiscounter.“ , es gehört in einen Müllcontainerbrand.“

Etwas urkomisch ist, dass einer der Finanziers des Films der ehemalige Eigentümer der Washington Commanders und großer Trump-Anhänger Dan Snyder ist, dem offenbar vorgetäuscht wurde, dass es sich um eine schmeichelhafte Darstellung von Trump handeln würde.