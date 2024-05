Das Bumbershoot Music & Arts Festival kehrt diesen September mit einem Line-up unter der Leitung von Pavement, James Blake, Kurt Vile, Courtney Barnett, Kim Gordon, Freddie Gibbs und Aly & AJ nach Seattle zurück. Die Veranstaltung findet am Labor-Day-Wochenende (31. August – 1. September) auf dem Seattle Center Campus statt.

Weitere bestätigte Acts sind Cypress Hill, Lauren Mayberry von CHVRCHES, Madison Cunningham und Andrew Bird, BadBadNotGood, Ted Leo and the Pharmacists, Mercury Rev, Lol Tulhurst x Budgie, Hurray For the Riff Raff, Squirrel Flower, Pom Pom Squad, Pink Sifu, Moor Mother, Kassa Overall, Ladytron und mehr. Schauen Sie sich unten das vollständige Line-up und das Festivalplakat 2024 an.

Wie in den Vorjahren bietet Bumbershoot ein zentrales Programm für bildende Kunst, das von Künstlern aus dem gesamten pazifischen Nordwesten kuratiert wird, sowie Speisen- und Getränkeangebote von mehr als 50 regionalen Restaurants, Weingütern und Brauereien.

In diesem Jahr stellt Bumbershoot im Rahmen seiner Feierlichkeiten zur bildenden Kunst auch den Animationsbezirk vor – das Programm für 2024 umfasst visuelle Ausstellungen, Jugendanimationen, Filmvorführungen und persönliche Präsentationen, einschließlich eines Vortrags des Visual Effects Supervisors und der Produktion Designer des Oscar-nominierten Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Nach einer Pause von 2019 bis 2022 kehrte das Festival 2023 dank New Rising Sun zurück, einem Produzentenkollektiv unter der Leitung von Neumos-Miteigentümer Steven Severin, das mit Amazon zusammenarbeitete, um die Ticketkosten zu übernehmen, wodurch die Ticketpreise im Vergleich zu den Vorjahren um 50 % gesenkt wurden.

Ein- und Zweitageskarten sind ab sofort über die Website des Festivals erhältlich.