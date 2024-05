Im Rahmen FolgeIn der Post-Grunge-Woche präsentieren wir unser allererstes Video „Crate Digging List“ mit freundlicher Genehmigung von Bush-Frontmann Gavin Rossdale. Sehen Sie sich das Video oben an und lesen Sie unten eine Auswahl der 10 wichtigsten Rossdale-Alben britischer Künstler. Sehen Sie sich dann unsere Auswahl der 50 größten Post-Grunge-Songs an.

Wann immer wir diese Crate Digging-Funktionen durchführen, möchten wir, dass unsere Teilnehmer einen „wesentlichen Titel“ aus jedem ihrer ausgewählten Alben benennen. Auf die Frage, einen Schlüsselsong aus der zweiten Platte seiner Liste der 10 wichtigsten britischen Alben auszuwählen, antwortete Bush-Frontmann Gavin Rossdale ehrlich:

„Ich habe versucht, Platten auszuwählen, bei denen es sich für mich wirklich um die gesamte Platte handelt. Ich mag das Ganze einer Platte, denn so sehr sich die Welt heutzutage auf Singles konzentriert und niemand mehr Zeit hat, wenn man eine Band wirklich liebt, möchte man sich in ihre gesamte Ästhetik hineinversetzen und in das, was sie ist. Und ich glaube, das kann man nicht wirklich aus einem Song herausholen. Ich denke, wenn man eine Platte spielt, unterscheidet das echte Künstler von Menschen mit wirklich guten Singles.“

Dieser Typ bekommt Es. Als er seine Auswahl durchging, wurde klar, dass Rossdale bei jeder seiner Entscheidungen die gleiche Sorgfalt walten ließ. Von den Klassikern (David Bowie, Radiohead, Amy Winehouse) über die Moderneren (IDLES, Young Fathers) bis hin zu den zutiefst Persönlichen (PJ Harvey, The Fall) traf der Rocker seine Auswahl mit der Absicht, die gesamte Bandbreite abzudecken.

Rossdale ging so ausführlich auf jede der 10 von ihm ausgewählten britischen LPs ein, dass es gut war, dass wir die Kameras laufen ließen. Zum ersten Mal überhaupt präsentieren wir eine vollständige Videoversion von Crate Digging, gefilmt in Kensaltown East mit Hilfe von Rough Trade NYC. Sehen Sie sich das vollständige Interview oben (oder auf YouTube) an und lesen Sie weiter unten, um noch mehr Kontext von Rossdale zu erhalten.

Bush wird unterdessen auf seiner kommenden Tour zusammen mit Jerry Cantrell und Candlebox ihre größten Hits spielen (darunter zweifellos Titel wie „Glycerine" und „Machinehead" aus unserer Liste der 50 größten Post-Grunge-Songs).