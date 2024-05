Jake Bongiovi, der Sohn der Rocklegende Jon Bon Jovi, gibt in der Komödie sein Schauspieldebüt Talsohlein dem es um eine Hair-Metal-Band aus den 80ern geht.

Talsohledas jetzt über Prime Video zum Kauf (9,99 $) oder zum Ausleihen (4,99 $) erhältlich ist, dreht sich um eine fiktive Band namens CougarSnake, einen vergessenen Glam-Metal-Act der 80er Jahre, der vom heutigen Gen-Z-Musikstar Bryce Cooper gelobt wird (gespielt von 13 Gründe warum Schauspieler Brandon Butler).

Die Erwähnung durch Cooper löst einen Tumult aus, der den CougarSnake-Bassisten Jesse (Tom Everett Scott) dazu veranlasst, die Band wiederzubeleben. Als der Leadsänger der erfahrenen Band ins Krankenhaus eingeliefert wird, sucht CougarSnake nach einem neuen Sänger. Auftritt: Jake Bongiovis Charakter Justin, ein Pizzalieferant mit einer kraftvollen Stimme.

Natürlich hat sich Jakes Vater mit einem Haarband aus den 80ern einen Namen gemacht, wir vermuten also, dass er nebenbei ein paar Tipps bekommen hat. Darüber hinaus ist Jake verlobt Fremde Dinge Star Millie Bobby Brown, also konnte er sich an einen großartigen Schauspieler wenden, wenn er Ratschläge brauchte.

Ein Original-Soundtrack mit dem Song „Jamit" von George Lynch (Lynch Mob, Dokken) kann unten auch gestreamt werden.