Eines der besten Dinge an der Superheldenschwemme der letzten Jahrzehnte ist wohl die Vielfalt der Möglichkeiten, die Film und Fernsehen bieten. Christopher Nolans Batman beginnt liefert eine fundierte Darstellung von Batmans frühen Tagen. WandaVision gebogene Realität für eine surreale Reise durch die TV-Geschichte. AmeisenmannEin Heist-Film mit Super-Anzügen. Für einen harten R-Blick auf das, was Menschen mit Superkräften könnten Wirklich Suchen Sie nicht weiter als Die jungen. Und zum ersten Mal, seit Henry Cavill 2013 Anzug und Umhang anzog, gibt es eine Version von Superman, die tatsächlich … darf ich es sagen … Spaß macht?

Das ist die unmittelbare Atmosphäre von Meine Abenteuer mit Superman, die am 25. Mai für eine zweite Staffel zurückkehrt, nach dem Debüt der ersten Staffel im letzten Sommer. Die Adult Swim-Serie, die auf Max gestreamt wird, hat so viel Freude daran, mit diesen Charakteren zu spielen, einschließlich einer tief empfundenen Liebe zum guten alten Clark Kent aus Smallville.

Meine Abenteuer mit Superman bringt den Charakter auf das Wesentliche zurück, eine Quasi-Ursprungsgeschichte, die damit beginnt, dass der junge Clark Kent (Jack Quaid) weiß, dass er anders ist, obwohl er sich nicht sicher ist, warum genau er in der Lage ist, Gebäude mit einem einzigen Satz zu überspringen. Er hat auch noch andere Dinge zu tun, denn er und sein bester Freund Jimmy Olsen (Alice Lee) haben gerade ein Praktikum bei bekommen Der tägliche Planetwo sie zum ersten Mal auf eine dynamische (etwas ältere) Praktikantin namens Lois Lane (Ishmel Sahid) treffen.

Dieser Clark ist vielleicht eine der sonnigsten und offensten Versionen der Figur seit den Tagen von Christopher Reeve. Die Farben seines Anzugs sind leuchtendes Blau und Rot; er glaubt, dass Menschen grundsätzlich gut sind; Er ist total in Lois verknallt, hat aber noch jede Menge Liebe für alle und alles andere übrig. Und Jack Quaids Auftritt bringt den jugendlichen Überschwang und die gelegentliche Unbeholfenheit auf den Punkt – der einzige mögliche Nachteil ist die kognitive Dissonanz, die Fans davon haben Die jungen Vielleicht erleben Sie, wenn Sie die Stimme von Hughie in einer Show hören, die wohl das genaue Gegenteil der Prime Video-Serie ist.

Über seine angeborene Gesundheit hinaus, Abenteuer zeichnet sich durch die Geschwindigkeit aus, mit der er sich durch die Handlung bewegt: Einerseits ist diese Lois vielleicht etwas schlauer als frühere Äquivalente auf der Leinwand, und fast sobald Superman zu einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens wird, beginnen geheime Regierungstruppen mit der Mobilisierung ihn als Bedrohung. Außerdem ist der „Abenteuer“-Teil des Titels nicht übertrieben – die Serie enthält einige übergreifende Handlungsstränge, aber die meisten Episoden verfügen über eine eigenständige Handlung, die von reicht Stirb langsam-ähnliche Action zu einem Ausflug durch das Multiversum zum schlimmsten Thanksgiving aller Zeiten.

Nur zwei Episoden aus Staffel 2 standen den Kritikern zur Verfügung, doch die Stimmung aus Staffel 1 bleibt in diesen frühen Teilen erhalten, während die Geschichte gleichzeitig weiter vorangetrieben wird (einschließlich der Enthüllung von mindestens einem neuen Hauptschurken). Es funktioniert alles so gut – vom Design im Anime-Stil über einige großartige Dialoge bis hin zur starken Nebenstimme (einschließlich Chris Parnell als tödlicher Söldner DeathStroke/Slade Wilson, was ehrlich gesagt eine geniale Wahl ist).

Deshalb ist es ein bisschen traurig, dass es unwahrscheinlich erscheint, dass wir jemals mehr als zwei Staffeln der Serie bekommen werden. Die potenzielle Tragödie von Meine Abenteuer mit Superman ist, dass es 2021 grünes Licht für zwei Staffeln erhielt, als alles über die Zukunft der DC Comics-Adaptionen im Fluss war. Seitdem hat Warner Bros. Peter Safran und James Gunn geholt, um die neu gegründeten „DC Studios“ zu betreuen, die 2025 mit der von Gunn inszenierten Übermenschmit David Corenswet als dem neuen Clark Kent auf der Leinwand.

Die Absicht ist, dass DC Studios ein einheitliches filmisches Universum bilden, im Gegensatz zu dem weitläufigen Durcheinander, das in den letzten zehn Jahren herrschte, als sich Film- und Fernsehprojekte oft überschnitten. (Erinnern Sie sich, als Barry Allen von Ezra Miller vorbeischaute, um Barry Allen von The CW zu besuchen? Das ist wirklich passiert.)

Also, während Abenteuer Showrunner Jake Wyatt sagte im Jahr 2023, dass Gunn die Show gefiel und „wir unsere beiden Staffeln ohne Einmischung und mit viel Zustimmung machen durften“, es gibt keinen Hinweis darauf, dass eine dritte Staffel möglich ist. In diesem Fall fühlt es sich so an, als könnten wir einfach nur schätzen, was wir bekommen – anstatt darüber zu trauern, was hätte sein können.

Hoffentlich nehmen Gunn und Corenswet jedoch die sonnigen Aussichten dieses Superman zur Kenntnis. Denn nach der Tristesse von Zack Snyder – ganz zu schweigen von dieser zunehmend düsteren Welt, in der wir leben – war das Bedürfnis nach einem Superman, der das Publikum begeistern kann, selten so tiefgreifend. Auch wenn Comic-Filme im Allgemeinen rückläufig sind, bleibt das Potenzial des Genres groß. Schließlich gibt es so viele verschiedene Arten von Superheldengeschichten. Sicherlich gibt es in mindestens einem von ihnen Raum für Optimismus.

Meine Abenteuer mit Superman debütiert am 25. Mai um Mitternacht auf Adult Swim, neue Folgen werden auch auf Max gestreamt.