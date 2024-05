Im Rahmen FolgeIn der Post-Grunge-Woche werfen wir einen Blick auf einen der Ausgangspunkte des Genres: Lives grandioses Album von 1994, Kupfer werfen. Lesen Sie die Rezension, Dann schauen Sie sich unsere Auswahl der 50 besten Post-Grunge-Songs an.

Live veröffentlichten ihr herausragendes drittes Album, Kupfer werfen, am 26. April 1994, als ein schwerer Schatten über der Rockwelt lag. Kurt Cobain war einige Wochen zuvor gestorben. Rock fühlte sich verletzt und das Publikum war bereit, eine leichtere Interpretation von Grunge zu akzeptieren.

Live stellten sich nicht als Retter des Grunge dar und hatten wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass ihr neues Album die Leute auf diese Weise erreichen würde. Und doch hat es so einen ehrgeizigen Breitbildcharakter Kupfer werfen dass es, wenn es tatsächlich ankäme, die Menschen leicht in die Knie zwingen könnte. Es ist eine Aussage aus der Mitte der 90er Jahre, die die Vergangenheit und Zukunft des Rock auf den Punkt brachte und den Beginn der Post-Grunge-Bewegung markierte, die bald die Charts dominieren sollte.

Die vielleicht größten Zeichen von „Post-Grunge“ sind der Einfluss von Nirvana und Alice in Chains auf den Gesang, zusammen mit ähnlichen Prüfsteinen der Seattle-Propheten Pearl Jam und Soundgarden. Kurt Cobain, Layne Staley, Eddie Vedder bzw. Chris Cornell. Jeder hatte einen charakteristischen Gesangsstil. Man könnte sagen, dass sie unnachahmlich sind, und doch hielt das eine Schar von Rocksängern nicht davon ab, ihren durchdringenden, geronnenen Ton nachzuahmen.

https://www.youtube.com/watch?v=FNrQOUtXYOO

Ed Kowalczyk von Live hatte wahrscheinlich nicht versucht, einige der Vorgänger des Genres widerzuspiegeln, als sich die Band für die Aufnahmen mit Jerry Harrison von Talking Heads zusammenschloss Kupfer werfen. Aber sein knisternder Tenor erinnert absolut an Layne Staley und schneidet wie eine Kreissäge durch tiefere Gitarren und hektische Action. Kowalczyk hat seinen eigenen Stil und seine existenziellen Texte kommen von einem anderen Ort als die ursprünglichen Grunge-Autoren. Dennoch gehört Kowalczyks Vokalrhythmus und sein gemäßigter Mut, ob bewusst oder unbewusst, insbesondere auf der wunderschönen, hymnischen Single „I Alone“ oder dem tosenden Eröffnungstrack „The Dam at Otter Creek“ zur Linie des Grunge.

Aber über den Gesang hinaus verlieh Live ihrem härteren Sound Momente sonnenverwöhnter Schönheit, wobei die sanfte Wärme oft von Kowalczyks und Chad Taylors Gitarren ausging. Das ikonische „Lightning Crashes“ ist der ruhigste und sentimentalste Moment des Albums, und der Gitarrenton, der den Song leitet, wurde zweifellos zu einem einflussreichen Vehikel für Post-Grunge-Balladen. Das Hin- und Herwerfen des in der hinteren Hälfte geschnittenen „Pillar of Davidson“ erinnert an eine Art Heartland-Rock, wenn auch mit mehr Kraft und Dunkelheit in seinem offenherzigen Ansatz. Im Gegensatz zu Nirvana oder Alice in Chains klang Live weniger dem Punk und Metal der 80er Jahre verpflichtet. Wenn sie beschleunigen, geschieht das nicht, um einen Rausch hervorzurufen; es dient einer größeren Befreiung.