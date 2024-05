Disney äußerte sich offen zu einer neuen Vision für die Zukunft des Marvel Cinematic Universe, zu der, wie wir heute erfahren haben, auch eine neue Vision-Serie mit Paul Bettany in der Hauptrolle gehört.

In der Disney+-Show wird Bettany die Rolle wieder übernehmen, die er 2015 übernommen hat Avangers: Zeitalter des Ultron und zuletzt 2021 gespielt WandaVision. Jedoch (Spoiler Wenn Sie die erste Disney+-Show des MCU verpasst haben), ist die Vision in den meisten Fällen WandaVision Episoden war die Erinnerung an Wanda (Elizabeth Olson), die sich durch ihre Zauberkräfte manifestierte, als sie versuchte, mit ihrer Trauer umzugehen. Die „echte“ Vision war dabei getötet worden Avengers: Endgameund wurde von der außerstaatlichen Agentur SWORD wieder aufgebaut. Er wurde mit einer neuen weißen Gestalt und ohne Erinnerung daran, ein Rächer zu sein, wiederbelebt, bis die Hex-Vision sein Gedächtnis wiederherstellte, was dazu führte, dass White Vision floh, während er seine neu wiederhergestellte Geschichte verarbeitete.

Vermutlich wird diese neue Vision-Serie hier anknüpfen. Es wird Showrunner Terry Matalas zufallen (Star Trek: Picard), um herauszufinden, wohin der Charakter von dort aus geht. Berichten zufolge wurde diese Woche ein Autorenraum eröffnet (via Der Hollywood-Reporter), mit einem Streaming-Ziel von 2026.

Vor einiger Zeit gab es Gerüchte, dass eine Vision-zentrierte Fernsehserie namens Visionssuche würde die Young Avengers-Charaktere stark vertreten (Hailee Steinfelds Kate Bishop/Hawkeye, Iman Vellanis Ms. Marvel). Für Comic-Fans macht das Sinn, da in der Handlung von „Vision Quest“ White Vision vorgestellt wurde und seine Kinder mit Wanda, Billy und Tommy zu den Young Avengers Wicca und Speed ​​werden.

Es ist erwähnenswert, dass Marvel auch eine produziert Wundermann Disney+-Serie mit Yahya Abdul-Mateen II in der Titelrolle. In den Comics sind es Wonder Mans Gehirnmuster, die auf Vision abgebildet werden, um ihm eine menschliche Persönlichkeit zu verleihen. Obwohl dies im MCU in den Mind Stone und Tony Starks JARVIS-Programm geändert wurde, ist die Tatsache, dass ein Wundermann und eine Vision-Serie sind gleichzeitig in Arbeit, was auf eine Verbindung schließen lassen könnte.

Was auch immer es letztendlich sein wird, die Vision-Show wird die zweite sein WandaVision Spin-off, wie das Prequel Agatha die ganze Zeit Der Film dreht sich um Kathryn Hahns Figur und soll am 18. September 2024 erscheinen. Marvel hat auch Daredevil: Wiedergeboren und das, was schon lange in Arbeit ist Herz aus Stahl Die Serien sind für 2025 geplant und sollen alle unter dem wiederbelebten Marvel Television-Banner veröffentlicht werden. Es gibt auch die Marvel-Animationsserie Augen von Wakanda Und Freundlicher Spider-Man aus der Nachbarschaft, sowie die von Nic Cage geleitete Spider-Man: Noir Bei Prime Video ist eine Live-Action-Show in Arbeit, die in Sonys Spider-Vers spielt.