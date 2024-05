Andrew McCarthy hat den Trailer zu enthüllt Görensein kommender abendfüllender Dokumentarfilm über das Brat Pack – die berühmte Schauspielercrew der 80er Jahre, die zusammen in zahlreichen beliebten Filmen auftrat.

Produziert von ABC News Studios, Gören wurde von McCarthy geschrieben und inszeniert (Pretty in Pink, St. Elmo's Fire, Weekend at Bernie's). Der Dokumentarfilm wird die Ursprünge, die Geschichte und den Einfluss des Brat Packs von den frühen 80er Jahren bis heute verfolgen und die Erfahrungen von Schauspielern und Filmemachern detailliert beschreiben, die an Der Frühstücks-Club, St. Elmos Feuerund mehr.

Neben McCarthy werden mehrere Mitglieder des Brat Pack in der Dokumentation auftreten, darunter Rob Lowe, Emilio Estevez, Ally Sheedy, Demi Moore, Jon Cryer, Timothy Hutton und Lea Thompson. Außerdem werden die Hauptautoren, Regisseure und Produktionsmitarbeiter dieser Zeit auftreten (ohne den langjährigen Regisseur John Hughes, der 2009 verstarb).

„Das Brat Pack hat einen langen Schatten auf mein Leben und meine Karriere geworfen“, sagte McCarthy in einer Erklärung. „Nach all diesen Jahren war ich neugierig, wie es meine Brat Pack-Kollegen beeinflusst hat. Was ich fand, war überraschend – und befreiend.“ Der Dokumentarfilm folgt McCarthys Memoiren aus dem Jahr 2021, die sich stark um seine Erfahrungen mit dem Brat Pack drehten und den Titel trugen Brat: Eine 80er-Jahre-Geschichte.

Letztes Jahr sagte Sheedy dem Podcast-Moderator Kyle Meredith, dass sie Teil von McCarthys Dokumentarfilm sein würde, und sagte, dass sie, obwohl sie zunächst zögerte, zustimmte, als sie hörte, dass Emilio Estevez mitmachte.

Gören ist eine Koproduktion zwischen ABC News Studios, Neon und Network Entertainment. Die Premiere findet am 13. Juni auf Hulu statt.

Mittlerweile a St. Elmos Feuer Eine Wiederaufnahme im Fernsehen war für 2019 geplant, NBC bestätigte jedoch im vergangenen Jahr, dass das Projekt nicht mehr in der Entwicklung sei.

Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel wurde mit dem Trailer und dem Premiere-Datum aktualisiert.