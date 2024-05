18 Jahre nachdem Michael Richards wiederholt das harte N-Wort auf der Bühne geschrien hat, beharrt er darauf: „Ich bin kein Rassist.“

Mit einem neuen Buch, das er bewerben möchte, sprach der Schauspieler kürzlich mit Menschen Magazin und ging auf den Vorfall in der Laugh Factory im Jahr 2006 ein, als er auf Zwischenrufe reagierte, indem er rassistische Schimpfwörter rief und auf Lynchjustiz und Jim-Crow-Gesetze verwies.

„Ich bin kein Rassist“, sagte Richards. „Ich habe nichts gegen Schwarze. Der Mann, der mir sagte, ich sei nicht lustig, hatte gerade das ausgesprochen, was ich mir schon seit einiger Zeit selbst sage. Ich fühlte mich erniedrigt. Ich wollte ihn erniedrigen.“

Richards fügte hinzu, dass es ihm „sofort leid tue“, als er die rassistischen Beleidigungen äußerte. Er erwarte auch nach all dieser Zeit keine Vergebung: „Ich bin nicht auf der Suche nach einem Comeback.“

„Meine Wut war überall und sie kam schnell zum Ausdruck“, fuhr er fort. „Wut ist eine ziemliche Kraft. Aber es ist passiert. Anstatt davor wegzulaufen, habe ich mich ins kalte Wasser gestürzt und versucht, daraus zu lernen. Es war nicht einfach. Krisenmanager wollten, dass ich Schadensbegrenzung führe. Aber für mich war der Schaden in mir drin.“

Im Jahr 2006 sprach CNN mit Kyle Doss, einem der Zuschauer, den Richards angesprochen hatte, nachdem TMZ Aufnahmen der Tirade durchgesickert war.

„Er sagte: ‚Sehen Sie sich die dummen Mexikaner und Schwarzen an, die da oben laut sind‘“, erinnerte sich Doss. „Und dann machte er weiter mit seinem Teil. Und dann, nach einer Weile, sagte ich zu ihm: „Mein Freund findet dich nicht lustig.“ Und als ich ihm das dann erzählte, warf er mich ab und sagte: „Scheiß auf dein N-Wort.“ Und so begann alles.“

Richards seinerseits erschien auf Late Show mit David Letterman Per Satellit verfolgte er den Vorfall und sagte: „Dass ich in einem Comedy-Club bin und ausflippen und diesen Mist sagen muss, tut mir zutiefst leid.“ Ich bin kein Rassist, das ist das Verrückte daran.“ Zumindest ist er konsequent.

Seit 2006 ist Richards weitgehend aus dem Rampenlicht verschwunden und bekam hauptsächlich Rollen dank seiner Seinfeld Verbindungen. Neben einer Sprechrolle in Jerry Seinfelds BienenfilmEr trat in mehreren Episoden von auf Zügel deinen Enthusiasmus und Seinfelds Komiker in Autos beim Kaffeetrinken.