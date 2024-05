Im Jahr 2018 teilte ein YouTube-Kommentator namens Tobias seine mittlerweile legendären Gedanken über Dua Lipas Auftritt „New Rules“ bei den Brit Awards mit: „Ich liebe ihren Mangel an Energie. Geh Mädchen, gib uns nichts!“

Der Kommentar sprang schnell über Lipas Wirkungskreis hinaus und wurde im Internet zur gängigen Umgangssprache für eine weniger herausragende Leistung, einen Auftritt auf dem roten Teppich oder eine Neuerscheinung. Der Kommentar hätte sehr wohl Lipas Leben verändern können; Unabhängig davon, ob sie das Meme tatsächlich gesehen hat oder sich um seine Wirkung kümmerte, hat sie sich in eine wirklich beeindruckende Darstellerin verwandelt, athletisch und selbstbewusst.

Seitdem sind vier Jahre vergangen Zukunftsnostalgie machte Dua Lipa zu einem bekannten Namen und Radikaler Optimismus„, ihr drittes Studioalbum, ist ihr erstes Statement als Superstar. Der Opener „End of an Era“ ist eine verträumte, etwas filmische Einführung in das Projekt – Lipa schwebt in der Höhe ihres Registers vor dem Hintergrund ruhiger Flöten in ihr Falsett hinein und wieder heraus. Zwischen den luftigen Holzbläsern und dem pulsierenden Beat herrscht ein herrlicher Wechsel; „Ein anderes Mädchen verliebt sich / Ein anderes Mädchen verlässt den Club“, singt sie.

Zwei der Vorab-Singles des Albums, „Houdini“ und „Training Season“, schlugen direkt hintereinander ein, und als die dritte Single „Illusion“ erscheint, sticht sie noch mehr heraus. Hier Radikaler Optimismus fühlt sich wie ein Rave an, von der verschwommenen melodischen Wiederholung im Refrain bis zum fordernden Backbeat. Das Keyboard-Rampenlicht ist euphorisch.

Aber ihre Fähigkeit, solche Höhen zu erreichen, lässt die weniger aufregenden Momente auf sich warten Radikaler Optimismus auffälliger. Diese explosiven Club-Elemente fehlen in „These Walls“, einem harmlosen, aber etwas unvergesslichen Midtempo-Track. „French Exit“ ist der einzige weitere Fehlschlag hier, da es ihm nicht gelingt, von einem luftigen Gitarrenfundament abzuheben.

Viele andere Momente glänzen, wie das glitzernde „Whatcha Doing“, das aus Carly Rae Jepsens jüngster Diskographie hätte stammen können (eine der höchsten Formen von Komplimenten, die diese Autorin hervorbringen konnte). „Whatcha Doing“ bietet auch einen wirklich großartigen Gesang von Lipa, und das Gleiche gilt auch für das hymnische „Falling Forever“, bei dem der Club-Beat wieder einsetzt.