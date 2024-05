Benedict Cumberbatch spielt im neuen Trailer zur kommenden limitierten Netflix-Serie die Hauptrolle Erik, in dem er einen Puppenspieler spielt, der verzweifelt nach seinem vermissten Sohn sucht. Sehen Sie es sich unten an.

In dem Thriller, der im New York der 1980er Jahre spielt, spielt Cumberbatch Vincent, einen führenden Puppenspieler und Schöpfer der beliebten Kinderfernsehshow Guten Tag Sonnenschein. Als Vincents Sohn Edgar verschwindet, wird er von Schuldgefühlen geplagt und gerät in eine Abwärtsspirale. Besessen von Edgars Zeichnungen einer blauen Monsterpuppe namens Eric, kommt Vincent zu der Überzeugung, dass die einzige Möglichkeit für seinen Sohn, nach Hause zu kommen, darin besteht, die Puppe ins Fernsehen zu bringen.

„Erik ist ein tiefer Einblick in den Big Apple der 1980er Jahre, der sich mit steigenden Kriminalitätsraten, interner Korruption, weit verbreitetem Rassismus, einer vergessenen Unterschicht und der AIDS-Epidemie auseinandersetzt und die Spaltungen zwischen Eltern auf der Suche nach ihrem Kind offenlegt, ein Detektiv, der mit einem System kämpft gebrochen und ein verlorener Junge, der vielleicht nie nach Hause kommt und fragt, wo die wahren Monster liegen“, sagte Serienschöpfer Abi Morgan in einer Erklärung. „Mit Puppen … vielen Puppen.“

Premiere am 30. Mai auf Netflix, Erik Außerdem spielen Gaby Hoffmann, McKinley Belcher III, Dan Fogler und Clarke Peters mit.

Letztes Jahr spielte Cumberbatch in dem Kurzfilm von Wes Anderson mit Die wunderbare Geschichte von Henry Sugarder kürzlich zusammen mit den anderen drei Roald-Dahl-Adaptionen des Regisseurs als Anthologie auf Netflix neu verpackt wurde.