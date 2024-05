Die Tonhöhe: Es war einmal (genauer gesagt in den 1960er-Jahren in Battle Creek, MI), als zwei konkurrierende Müsliunternehmen kurz davor standen, die Frühstückswelt für immer zu verändern. Die Idee: Ein haltbares Gebäck, das Kindern und Erwachsenen, ob geröstet oder nicht, eine milchfreie Alternative für die erste Mahlzeit des Tages bietet. Ungefrostet fängt den heftigen Krieg zwischen Kellogg's und Post um die Erfindung dessen ein, was später das Pop-Tart werden sollte, mit Jerry Seinfeld und Melissa McCarthy auf der Seite von Kellogg's und Amy Schumer und Max Greenfield auf der Seite der Post … zusammen mit so vielen anderen berühmten Gesichtern .

Verfeinern Sie jedes Frühstück: UngefrostetSeinfelds Regiedebüt, hat ebenso viel Ähnlichkeit mit der wahren Geschichte von Pop-Tarts wie Seltsam: Die Al Yankovic-Geschichte wirkt sich auf die Fakten aus dem Leben des „seltsamen“ Al Yankovic aus. Das heißt: sehr wenig. Stattdessen dient der Film als weitgehend unterhaltsame Gelegenheit, eine bemerkenswerte Sammlung von Komikern für eine alberne Satire zusammenzubringen, die sich als überraschend familienfreundlich erweist. (Es ist mit PG-13 bewertet „wegen einiger suggestiver Referenzen und Sprache“.)

Die Hauptrolle in Ihrem Regiedebüt kann für einen Schauspieler ein Risiko sein, aber Seinfelds Rolle als Bob Cabana (eine fiktive Figur, eine von vielen, die mit realen Figuren wie Marjorie Post und Tom Carvel vermischt sind) zieht nicht allzu viel Aufmerksamkeit auf sich ihn – gute Nachrichten für das talentierte Ensemble, das ehrlich gesagt eine ziemlich verrückte Ansammlung von Schauspielern ist.

Neben den zuvor genannten Stars gibt es noch Jim Gaffigan, Hugh Grant, Peter Dinklage, Christian Slater, James Marsden, Jack McBrayer, Thomas Lennon, Bobby Moynihan, Adrian Martinez, Sarah Cooper, Mikey Day, Kyle Mooney, Drew Tarver, Tony Hale und Felix Solis, Maria Bakalova, Dean Norris, Sebastian Maniscalco, Beck Bennett, Cedric the Entertainer, Fred Armisen, Aparna Nancherla, Andy Daly und … zumindest ein paar andere. Bill Burr spielt Präsident John F. Kennedy. Dan Levy ist Andy Warhol. Es ist Das art von Film.

Der köstliche Geschmack echter Früchte: Nicht jeder Witz landet dabei UngefrostetDie Laufzeit beträgt 93 Minuten, obwohl es eigentlich ein Verdienst des Films ist, dass nicht alle Teile funktionieren – man möchte, dass ein Projekt wie dieses große Schwankungen erfährt. Eine besonders gehaltvolle Ader, die von den Autoren ausgegraben wurde, ist ein ausgedehntes Riff-On Das richtige Zeug, während Bob und Stan ihr Traumteam aus „Geschmackspiloten“ zusammenstellen, um ihnen bei der Lösung des Frühstücksgebäckproblems zu helfen; Es gibt auch einen außergewöhnlich witzigen Läufer, bei dem es um eine empfindungsfähige Laborkreation geht, die allein schon deshalb für Lacher sorgt, weil sie so seltsam und albern ist.

Schwächere Momente reichen von einmaligen Zeilen bis hin zu einem erfolglosen Versuch, den Angriff auf das Kapitol der Vereinigten Staaten vom 6. Januar 2021 zu verspotten: Vielleicht ist es für einige Leute nicht zu früh, aber ich persönlich würde lieber mit Witzen darüber warten das bis nach die nächste Wahl. Es hilft nicht, dass die Ausführung der Sequenz der Satire keine zusätzliche Ebene verleiht und den Humor abschwächt.

Dennoch trägt die Besetzung wesentlich dazu bei, selbst die wackeligsten Szenen zu stützen – Seinfeld und McCarthy passen gut zusammen, und Hugh Grants Auftritt ist vielleicht einer der besten Lacher des Films. Jede der oben aufgeführten Personen bekommt ihre Zeit zum Glänzen, zusammen mit vielen Überraschungen: Ich möchte keinen der größeren Cameo-Auftritte des Films verraten, aber sagen wir einfach, dass es sowohl lustig als auch umwerfend ist, einem Emmy-prämierten dramatischen Schauspieler zuzusehen In diesem Zusammenhang wird er seine Rolle als Emmy-Gewinner wiederholen. (Auch wenn es auf mehreren Ebenen angemessen ist.

Das Urteil: Das Schöne an der Komödie ist, dass nicht jeder Teil bei jedem gleich ankommt – ich persönlich habe wahrscheinlich am meisten über den seltsamen, aber dennoch perfekten Eindruck von Walter Cronkite durch den Autor Kyle Dunnigan gelacht, aber andere Zuschauer werden ihre eigenen Lieblingsteile haben; Es gibt sicherlich keinen Mangel an Auswahl. Und es ist auch ein gut aussehender Film, der optisch (tut mir leid, nicht leid) beeindruckend ist, wobei Kostüme, Produktionsdesign und Kinematographie alle zusammenarbeiten, um eine farbenfrohe, nostalgische Interpretation der 1960er Jahre zu liefern, die Realismus gegen Absurdität tauscht.

Seinfeld äußerte sich im Laufe der Jahre ziemlich lautstark über den sich verändernden Zustand der Komödie und machte erst kürzlich „die extreme Linke und den PC-Mist“ für den Niedergang der TV-Sitcom verantwortlich. Noch Ungefrostet fühlt sich nicht wie ein Film an, der von jemandem gemacht wurde, der von der Zensur frustriert ist – es fühlt sich an wie eine echte Liebesarbeit, jemand, der eine gute Zeit mit lustigen Leuten hat und etwas wirklich Absurdes macht.

Und seltsamerweise für einen Film über die Erfindung des Pop-Tarts: Ungefrostet Es wird fast pornographisch, wenn es um die Köstlichkeiten von Frühstücksflocken geht: Die Knusprigkeit, der Geschmack, die cremige Milchbeilage. Und in diesen Momenten kommt Seinfelds Liebe zu seinem Thema wirklich zum Vorschein, auf eine Weise, die sich als persönlich und vielleicht sogar ein wenig emotional erweist – und so den Film von einer Ansammlung lustiger Teile zu einem echten Film macht.

Wo zu sehen: Ungefrostet beginnt am 3. Mai mit dem Streaming auf Netflix.

