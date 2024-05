Netflix hat die vollständigen Details dazu bekannt gegeben Cobra Kai Staffel 6, einschließlich des dreiteiligen Veröffentlichungsdatums, eines Teaser-Trailers und erster Vorschaufotos.

Die sechste und letzte Staffel von Cobra Kai wird in drei Teile mit insgesamt 15 Episoden unterteilt. Der erste Teil wird am 18. Juli 2024 uraufgeführt, der zweite am 28. November 2024. Der letzte Teil ist derzeit für einen unbestimmten Termin im Jahr 2025 geplant.

„Nachdem Cobra Kai aus dem Tal eliminiert wurde, müssen unsere Sensei und Schüler entscheiden, ob und wie sie am Sekai Taikai – den Karate-Weltmeisterschaften – teilnehmen werden“, heißt es in der offiziellen Logline.

Der Teaser beginnt damit, dass Daniel LaRusso (Ralph Macchio) im Anzug sagt, er liebe „den Geruch von Karate am Nachmittag“, während er seine Myagi-Do-Karate-Schüler übersieht. Es geht weiter mit einem Blick auf das Cobra Kai-Dojo, bevor es die Intensität steigert und eine Dreier-Sparring-Session zwischen LaRusso, Johnny Lawrence (William Zabka) und Chozen Toguchi (Yuji Okumoto) anregt.

An anderer Stelle in dem kurzen Clip kommt es in der Spielhalle und auf einem Basketballplatz zu Kämpfen zwischen den Schülern, die zur unheilvollen Rückkehr von John Kreese (Martin Kove) führen, der einfach sagt: „Cobra Kai ist zurück.“

Sehen Sie sich den Teaser-Trailer unten an und sehen Sie sich eine Galerie mit ersten Fotos an.

Abgerundet wird die Besetzung der sechsten Staffel durch Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro und Oona O'Brien.

