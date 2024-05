Ryan Gosling ist nicht länger an Schauspielrollen interessiert, die ihn an einen „dunklen Ort“ bringen, und wählt nun seine Rollen mit seiner Frau Eva Mendes auf der Grundlage dessen aus, was ihrer Meinung nach „das Beste für uns alle … mit unserer Familie“ ist Denken Sie zuerst daran.“

Die Kommentare kamen in einem neuen Interview, das Gosling gab WSJ-Magazinund berührt damit den Erfolg des letzten Jahres Barbie und seine Rolle darin Der Fall Guy. Gosling ging auf die Rollen ein, die er in den letzten Jahren gespielt hatte, und erklärte, dass er sich auf Dinge konzentriere, die seine geistige Gesundheit zum Wohle von Mendes und ihren beiden Kindern bewahren.

„Ich übernehme eigentlich keine Rollen, die mich an einen dunklen Ort bringen“, sagte er (per Vielfalt). „(Ich versuche), den Raum zu Hause zu lesen und (wie es sich anfühlt) wird für uns alle das Beste sein. Die Entscheidungen, die ich treffe, treffe ich gemeinsam mit Eva und wir treffen sie zuerst im Hinblick auf unsere Familie.“

Weiter hob Gosling das Musical von 2016 hervor La La Land Als „erste“ Filmrolle wählte er ihn mit seiner familienfreundlichen Philosophie. „Es war einfach so: ‚Oh, das wird ihnen auch Spaß machen, denn auch wenn sie nicht zum Set kommen, üben wir jeden Tag Klavier oder tanzen oder singen‘.“ “ er sagte.

Referenzierung BarbieGosling erzählte eine bezaubernde Anekdote darüber, dass der Film perfekt mit den Freizeitbeschäftigungen seiner Töchter harmoniere. „Sie drehten bereits kleine Filme über ihre Barbies auf dem iPad, als (ich als Ken besetzt wurde)“, sagte er. „Die Tatsache, dass ich mich auch an die Arbeit machte, um eines zu machen, gab uns einfach das Gefühl, auf einer Linie zu sein.“

Gosling war jedoch nicht nur auf einer Wellenlänge, sondern erklärte auch, dass seine Töchter ihn bei der Darstellung von Ken inspirierten. „Ihr Interesse an Barbie und ihr Desinteresse an Ken war eine Inspiration.“

Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Interview mit WSJ-Magazin Hier.

In der Zwischenzeit, Der Fall Guy kommt morgen, 3. Mai, an. Letzten Monat erschien Gosling auf Samstagabend Live um sich von Barbenheimer zu verabschieden, wo er auch Beavis und Butt-Head mit Mikey Day nachahmte (ein bisschen, wofür sie repriesen). Der Fall Guy Premiere diese Woche).