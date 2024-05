Bläulich bezaubert jeden, vom Kleinkind bis zum 10-Jährigen, vom bekifften College-Studenten bis hin zu Eltern und Großeltern. Die Innovation von Schöpfer Joe Brumm besteht darin, dass eine Kindersendung auch eine perfekte Sitcom für Erwachsene sein kann, mit kreativen Handlungssträngen, die sich direkt an Mama und Papa richten. Die Eltern von Bluey und Bingo, Bandit und Chilli Heeler, können tatsächlich großartige Vorbilder sein; Sie können auch erschöpft, verkatert, über alles gestresst sein und zum Weinen bereit sein.

Wir auch. Fügen Sie atemberaubende Animationen und wundervolle Musik von einem Team unter der Leitung von Joff Bush hinzu Bläulich könnte das erste großartige Kunstwerk sein, das kleine Kinder unterhält. Nur wenige Erwachsene blieben über die Schlafenszeit ihrer Kinder hinaus wach und schauten sich Mister Rogers oder Arthur an, aber Bläulich ist bei älteren Generationen fast genauso beliebt. Deshalb ist es im Zeitalter der Content-Überflutung Bläulich Von seinen Anfängen bei der Australian Broadcasting Corporation über die Streaming-Dominanz auf Disney+ bis hin zur Entwicklung zu einem weltweiten Phänomen für alle Altersgruppen hat es eine weite Reise hinter sich.

Nachfolgend habe ich mein Bestes getan, um jede Episode vom schlechtesten zum besten zu ordnen. Aber das Schlimmste ist definitiv relativ, und selbst Nr. 154 ist immer noch besser als eine einzige Minute Kokomelone. Ich werde erklären, warum mir einige Episoden mehr oder weniger gefallen, aber keine davon ist schlecht. Vor allem ist diese Liste ein Liebesbrief an eine Show, die jedem in meiner Familie das Gefühl gegeben hat, gesehen zu werden.

Anmerkung des Herausgebers: Wenn Sie ein kleines Tike haben, wem gefällt es auch? Bläuliches wird euch beiden gefallen

154. „Magic“ (Staffel 3, Folge 114)

Die Episode mit dem Titel „Magic“ hat wahrscheinlich die am wenigsten einfallsreiche Zauberei aller Episoden in Bläulich. Es ist nur ein Sternen Krieg Force Push für die gesamten sechs Minuten, und es gibt keinen kreativeren Zweck, als Bandit und Lucky's Dad kurzzeitig zum Tanzen zu zwingen. Darüber hinaus wirkt Chillis Aussage, dass Magie „in manchen stärker ist als in anderen“, ungewöhnlich elitär und widerspricht der Botschaft anderer, besserer Episoden.

153. „Backpackers“ (Staffel 1, Folge 36)

Die Prämisse ist nett, aber Rucksackreisen entpuppt sich als kaum mehr als eine Reihe langweiliger Gespräche mit Gartenzwergen, während Kleinkinder Bandit in den Bauch schlagen – ein sich wiederholender körperlicher Witz, der nicht ganz ankommt. Selbst die Cousins ​​Muffin und Socks können diesem Reisespiel kein Abenteuergefühl verleihen.