Es ist ein Moment Die Idee von Dir, die neue romantische Dramedy von Prime Video, in der die 40-jährige Solène (Anne Hathaway) vor einem Spiegel steht und sich wegen ihres Aussehens im Badeanzug unsicher fühlt. Es ist ein Moment, den jeder in seinem Leben erleben könnte – sogar jemand, der wie Anne Hathaway aussieht, wie Regisseur Michael Showalter erzählt Folge.

„Das ist das uralte Ding, wissen Sie – das Supermodel, das sagt: ‚Ich habe morgens schlechte Haut‘ oder was auch immer“, sagt er. „Aber ich glaube, dass (Hathaways) Leistung eine echte Authentizität aufweist, mit der sich die Leute identifizieren können. Und ganz ehrlich: Egal wie die Leute aussehen, es herrscht Unsicherheit. Nur weil eine Person so aussieht und eine andere Person anders aussieht, gibt es Gefühle, die real sind.“

Solènes Unsicherheiten sind nur eines der Probleme, die ihre neue Beziehung zu Hayes (Nicholas Galitzine) im Film beeinflussen – der zufällig ein 24-jähriger, international anerkannter Boyband-Star ist. Nachdem sie die Süße beim Coachella kennengelernt hat, stellt die Beziehung zwischen Solène und Hayes ihr Leben auf den Kopf – aber vielleicht auf die Art und Weise, wie sie es braucht, nach einer schmerzhaften Scheidung und jahrelanger Konzentration auf ihre Tochter im Teenageralter.

Unten: Showalter (ein Absolvent von The State und Regisseur von Filmen, darunter Der große Kranke, Die LovebirdsUnd Die Augen von Tammy Faye) verrät, was es mit der Nachbildung des Coachella-Erlebnisses für diesen süßen Kerl auf sich hat und warum er es liebt, romantische Filme zu machen. Er erklärt auch, warum wir uns gerade an einem interessanten Punkt befinden, wenn es um Popmusik geht, wo „einige der beliebtesten Musiker auch künstlerisch die interessantesten Musiker sind.“

Was die Filmarbeit angeht, haben Sie in letzter Zeit viel Liebesgeschichte gemacht. Ist das ein Genre, zu dem Sie sich absichtlich hingezogen fühlen, oder sind das nur die Projekte, die Ihnen in den Sinn gekommen sind?

Es ist beides. Ich liebe romantische Komödien und habe zwei Filme gedreht, die im wahrsten Sinne des Wortes Dekonstruktionen romantischer Komödien sind: Ich habe einen Film mit dem Titel „ Der Baxterdas war vor vielen Jahren mein erster Film, und dann ein Film mit dem Titel Sie kamen zusammen. Es ist ein Genre, das ich sehr gut kenne und das ich sehr mag. Deshalb bin ich immer auf der Suche nach Filmen in diesem Genre und freue mich darauf, sie zu finden, die meiner Meinung nach den Zeiger in eine neue Richtung bewegen. Ich denke irgendwie: „Oh, das habe ich noch nie gesehen“, wissen Sie?

Und dann scheine ich auch darauf angesprochen worden zu sein, solche Filme zu machen. Es geht also ein bisschen darum, dorthin zu gelangen, wo Sie gesucht werden. Aber es hat mir großen Spaß gemacht, diesen Film zu machen, und ich muss sagen, dass ein Teil von mir, nachdem ich einige andere Töne und andere Dinge ausprobiert hatte, das Gefühl hatte: „Das fühlt sich für mich sehr natürlich an, und viele andere Dinge.“ „Dass ich tun möchte oder dass ich viele der Dinge, die ich zu sagen habe, in diesem Genre irgendwie tun kann.“

Denn sie können lustig sein, sie können romantisch sein, sie können dramatisch sein, sie können cool sein, es gibt tolle Kostüme und den Soundtrack und all diese Elemente. Tolle Auftritte, eine tolle Gelegenheit, mit guten Schauspielern zusammenzuarbeiten. Es vereint also viele Dinge, die mich interessieren.