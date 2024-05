Kevin Feige, Präsident von Marvel Studios, hat bestätigt, dass er Hugh Jackman ursprünglich davon abgeraten hatte, als Wolverine zurückzukehren Deadpool 3 um zu vermeiden, dass das Erbe des Todes seiner Figur am Ende getrübt wird Logan.

„Ich sagte: ‚Lass mich dir einen Rat geben, Hugh. „Komm nicht zurück“, sagte Feige Reich Magazin in einem aktuellen Interview. „‚Du hattest das großartigste Ende der Geschichte mit Logan. Das sollten wir nicht ungeschehen machen.‘“

Was Feiges Meinung über Wolverines Rückkehr änderte, war das Multiversum-Konzept von Deadpool und Wolverinewas Jackman erzählte Reich war für ihn ausschlaggebend, die Rolle erneut zu übernehmen. Der Schauspieler sagte, der Film werde es ihm ermöglichen, „verschiedene Seiten von Wolverine zu zeigen, die wir noch nie zuvor in Filmen gesehen haben“. Es war aufregend für mich.“

In einem früheren Interview mit SiriusXM führte Jackman aus: „Das liegt alles an diesem Gerät, das sie in der Marvel-Welt haben, um sich in Zeitlinien zu bewegen.“ Jetzt können wir zurückgehen, denn, wissen Sie, es ist Wissenschaft. Ich muss mich also nicht damit herumschlagen Logan Zeitleiste, die mir wichtig war. Und ich denke, wahrscheinlich auch an die Fans.“

Regie: Shawn Levy, Deadpool und Wolverine sieht, wie Jackman sich mit Ryan Reynolds‘ Deadpool zusammenschließt. Der Film soll am 26. Juli in die Kinos kommen und in den Hauptrollen sind Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams und Matthew Macfadyen zu sehen. Sehen Sie sich hier den neuesten Trailer noch einmal an.