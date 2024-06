Es gab einen Punkt in Abgeschnitten Star Ed O'Neills Karriere, erzählt der erfahrene Schauspieler Folgewo er einfach nicht sicher war, ob er die Chance haben würde, Wirklich handeln. Dies geschah, nachdem er dank der langjährigen Fox-Serie zum Fernsehstar geworden war Verheiratet, mit Kindernobwohl er sich durchaus darüber im Klaren ist, wie Hollywood ihn wahrnehmen könnte, dankte er für die Rolle des lauten, widerwärtigen und ans Groteske grenzenden Al Bundy.

„Ich dachte einfach, sie wüssten nicht, wer ich bin, und man will ja nicht sagen: ‚Wissen Sie, ich bin ein ziemlich guter Schauspieler.‘ Damit kommt man nicht weit“, sagt er. „Und Interviews zeigen das nicht – es ist unmöglich, zu beurteilen, wie gut jemand ist, wenn man so mit ihm spricht.“ Er deutet auf den Raum zwischen ihm und mir. „Man muss sich ihre Arbeit ansehen.“

O'Neill ist ein ruhigerer Redner, als man erwarten würde, in einem durch einen Vorhang abgetrennten Teil eines Hotelballsaals. Er und ich sind im Langham Huntington in Pasadena, wo er ein paar Stunden zuvor an einem Panel der Television Critics Association teilgenommen hatte, in dem es um Abgeschnitten. Auf dem Podium war er etwas schweigsam, was die Rolle des lauten, widerwärtigen und fast schon grotesken Donald Sterling angeht. Jetzt jedoch spricht er offen darüber.

Abgeschnitten spielt größtenteils im Jahr 2014, als die Welt erstmals Aufnahmen hörte, in denen der damalige Besitzer der Los Angeles Clippers rassistische Bemerkungen gegenüber seiner Geliebten V. Stiviano (gespielt von Cleopatra Coleman) machte. Die darauf folgende Kontroverse hatte nicht nur Auswirkungen auf die Playoffs des strauchelnden Basketballteams, sondern löste auch einen dramatischen Machtkampf um die Kontrolle über das Team aus, wie die Miniserie dokumentiert.

„An diesem Punkt ist es immer aufregend“, sagt O'Neill. Er meint damit die Zeit zwischen dem Abschluss einer Show und ihrer endgültigen Premiere. Er spielt ein wenig mit den Knöpfen seines Hemdes; sein Hemd sitzt im Sitzen anders als im Stehen, eine Erfahrung, die wir alle machen.

Die Rolle des Donald Sterling ist nicht das erste Mal, dass O'Neill eine reale Person aus der Welt des Sports verkörpert, aber diese Rollen liegen schon eine Weile zurück: „In dem Film mit dem einarmigen Baseballspieler spielte ich seinen Bruder. Er führte ein ziemlich tragisches Leben.“ Er spricht über einen Fernsehfilm von 1986 über den Ein-Saison-Spieler Pete Gray: „Ein Gewinner gibt nie auffinde ich, war der unglückliche Titel.“