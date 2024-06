Eine neue Fernsehserie basierend auf dem Horrorfilm von 2005 Herberge ist in der Entwicklung und Paul Giamatti soll die Hauptrolle spielen.

Der Oscar-nominierte Schauspieler wurde gleichzeitig mit der Bestätigung angekündigt, dass der Drehbuchautor und Regisseur des Originalfilms, Eli Roth, ebenfalls beteiligt sein wird. Roth wird sich mit den Mitarbeitern Chris Briggs und Mike Fleiss sowie der Produktionsfirma und dem Verleih Fifth Season zusammentun, die für Apple TVs Abfindung.

Während die Charakterdetails noch geheim sind, wird Giamatti angeblich eine „Schlüsselrolle“ in der Vision für die Serie zugeschrieben, die seine Rückkehr zum Fernsehen nach dem Abschluss von HBOs Milliarden. Es ist noch nicht bekannt, wie viele Ähnlichkeiten die Serie mit dem Original-Horrorfilm aufweisen wird, in dem es um vergnügungssüchtige Rucksacktouristen in Europa geht, die einer nach dem anderen von einer perversen Entführungsorganisation entführt werden.

Berichten zufolge soll die Fernsehserie eine „gehobene Thriller-Version“ der Geschichte bieten, die eher eine „Neuerfindung“ der Filmtrilogie als ein Remake sei. Die Serie ist nicht an eine Plattform gebunden.

Giamatti ist gerade erst für seine Rolle in Alexander Paynes Film mit Preisen ausgezeichnet worden. Die Überbleibselder dem Schauspieler eine Oscar-Nominierung einbrachte und zu einem unserer Lieblingsfilme des Jahres 2023 zählte.

Roth ist auch beschäftigt – er bereitet sich derzeit auf die Veröffentlichung von vor Grenzlandmit Jack Black und Cate Blanchett in den Hauptrollen, der im August in die Kinos kommt.