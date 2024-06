Die Warnung beitreten Jenseits des Boys ClubsTDie neueste Ergänzung zum Consequence Podcast Network. Jenseits des Boys Clubs wird veranstaltet von Journalistin, Musikerin und Radiomoderatorin Anne Erickson von Audio Ink Radio und der Musikgruppe Upon Wings, die aus der gleichnamigen Interviewkolumne hervorgegangen ist. Die Serie stellt Frauen und nichtbinäre Musikerinnen in den Mittelpunkt, die ihre Perspektiven auf die Branche darlegen und über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen. Hören und abonnieren Sie, wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten.



Die mexikanische Rockband The Warning – bestehend aus den Villarreal-Schwestern Daniela „Dany“ (Gitarre, Leadgesang), Paulina „Pau“ (Schlagzeug) und Alejandra „Ale“ (Bass) – hat zahllose Shows auf der ganzen Welt gegeben und als Vorgruppe für einige der größten Namen des Rock aufgetreten, darunter Guns N‘ Roses, Foo Fighters, Muse und mehr.

Das Trio bereitet sich auf die Veröffentlichung eines neuen Albums vor. Halte mich satterscheint am 28. Juni (hier vorbestellen). Die LP bietet eine breite Palette an Sounds, darunter Hardrock, Metal, Pop und mehr.

Die Band begann, als alle drei Schwestern noch Kinder waren, und wurde mit einem Cover von Metallicas „Enter Sandman“ bekannt, das auf YouTube 25 Millionen Mal aufgerufen wurde. Heute, mit Mitgliedern im Alter zwischen 19 und 24, haben sich The Warning als eine der vielversprechendsten jungen Rockbands des letzten Jahrzehnts etabliert.

Während dieser Episode der Jenseits des Boys Clubs Im Podcast sprechen die drei Schwestern unter anderem über ihren Weg in die Musik, ihre Erfahrungen als junge Frauen in der Branche, die Altersdiskriminierung, mit der sie zu Beginn konfrontiert wurden, die Rockszene in Mexiko und ihr neues Album.

Fans können The Warning auf ihrer Herbsttournee durch die USA erleben, gefolgt von einer Reihe von Auftritten in Kanada als Vorgruppe von Evanescence und Halestorm. Tickets für ihre kommenden Shows gibt es hier.

Hören Sie sich die gesamte Jenseits des Boys Clubs Podcast-Episode über den Mediaplayer oben.