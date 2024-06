Evangeline Lilly wird sich in absehbarer Zukunft von der Schauspielerei zurückziehen, wie sie in einem neuen Video auf Instagram bekannt gab. Sehen Sie es sich an und lesen Sie unten Lillys vollständige Erklärung.

„Manchmal kann es beängstigend sein, sich von der offensichtlichen Wahl (Reichtum und Ruhm) abzuwenden, aber wenn man sich seinem Dharma zuwendet, wird die Angst durch Erfüllung ersetzt“, schrieb Lilly in der Bildunterschrift. Das Video zeigt Aufnahmen aus ihrer Zeit in der Fernsehshow. Verlorenwas sie in der Rolle der Kate berühmt machte. „Im Idealfall wäre ich in 10 Jahren gerne eine Schauspielerin im Ruhestand“, sagt sie in die Kamera.

Für Fans von Lillys Arbeit – oder alle, die hoffen, sie weiterhin in der Rolle der Wasp in Marvels Ameisenmann Serie – die Entscheidung ist möglicherweise nicht endgültig. „Vielleicht kehre ich eines Tages nach Hollywood zurück, aber im Moment gehöre ich hierher“, fuhr sie in der Bildunterschrift fort.

Lilly machte in den letzten Jahren Schlagzeilen wegen ihrer kontroversen Reaktionen auf Verordnungen im Zusammenhang mit COVID-19, von denen sie einige zurücknahm.

In der Zwischenzeit gab Netflix kürzlich bekannt, dass alle sechs Staffeln von Verloren wird am 1. Juli auf dem Streamer landen und einer neuen Generation von Menschen ermöglichen, die Show zu erleben, die Lilly bekannt gemacht hat.