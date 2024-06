Das Mayhem Festival ist zum ersten Mal seit 2015 zurück. Das Heavy-Music-Erlebnis soll 2024 als eintägige Veranstaltung am 12. Oktober im Glen Helen Amphitheater in San Bernardino, Kalifornien stattfinden, bevor es nächstes Jahr wieder als übliches Wanderfestival stattfindet.

An der Spitze des Lineups 2024 stehen Bad Omens, Parkway Drive, Poppy, Architects, Jinjer, Kittie und August Burns Red. Auf dem Programm stehen außerdem We Came As Romans, Suicide Silence, After the Burial, Born of Osiris, Seven Hours After Violet, Darkest Hour, Unearth, Holy Wars und mehr.

Fans können sich über die offizielle Website des Festivals anmelden, um frühzeitig Zugang zu Tickets zu erhalten.

Das ursprüngliche Mayhem Festival, das von John Reese und Kevin Lyman (Warped Tour) gegründet wurde, lief von 2008 bis 2015 als jährliche Pauschaltournee durch Nordamerika. Zu den Headlinern im Laufe der Jahre gehörten Slipknot, Disturbed, Rob Zombie, Avenged Sevenfold und Slayer.

Die Wiederbelebung des Mayhem Festivals wird von Ash Avildsen, dem Gründer von Sumerian Records, überwacht, der kürzlich auch die erste Summer Slaughter-Tour seit fünf Jahren angekündigt hat.

Das vollständige Lineup für das Mayhem Festival 2024 finden Sie auf dem Poster unten.