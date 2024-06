Alec Baldwin und seine Frau Hilaria haben eine neue Reality-Show auf TLC angekündigt, mit dem Titel Die BaldwinsDie Sendung soll in das tägliche Leben des Schauspielers, seiner Frau und ihrer sieben kleinen Kinder eintauchen und soll 2025 ausgestrahlt werden.

Endlich eine Antwort auf die jahrelangen Forderungen nach einem solchen Programm, die von absolut niemandem kamen. Die Baldwins wurde über Instagram mit einem Werbespot angekündigt, der einen ersten Einblick in die Familiendynamik bietet. Sehen Sie es sich unten an.

„Wir laden Sie in unser Zuhause ein, um die Höhen und Tiefen, das Gute und das Schlechte, das Wilde und das Verrückte zu erleben“, sagte der Emmy-Gewinner und Oscar-nominierte Schauspieler mit wenig Enthusiasmus oder Glaubwürdigkeit. „Zuhause ist der Ort, an dem wir am liebsten sind“, fuhr er fort, während er seine Kinder in die Kamera schreien ließ.

Die Reaktionen auf die Ankündigung strömten herein, wobei viele Kommentatoren sich gegen die Idee wandten, kleine Kinder Kameras auszusetzen, wie es TLC in seiner Blütezeit tat, als Programme wie John & Kate Plus 8 Und 19 Kinder und es werden mehr gedieh. „Herrgott, ich brauche Medikamente gegen Angstzustände, nachdem ich das gesehen habe“, teilte ein Benutzer mit. „Das Geschrei in diesem Video reicht aus, um mich dazu zu bringen, den Kanal zu wechseln!“, sagte ein anderer.

„Alec und Hilaria Baldwin machen seit ihrer Hochzeit vor fast 12 Jahren Schlagzeilen“, heißt es in einer Erklärung des Senders. „In dieser TLC-Follow-up-Dokuserie laden Alec und Hilaria die Zuschauer in das Haus ein, das sie mit ihren sieben heranwachsenden Kindern teilen. Zum ersten Mal öffnen sie ihr Familienleben und bringen alle dazu, an der ununterbrochenen Liebe, dem Lachen und dem Drama teilzuhaben.“

Die Ankündigung erfolgt, während sich Alec Baldwin auf seinen Prozess wegen des versehentlichen Todes der Kamerafrau Halyna Hutchins durch Schüsse am Set des Films vorbereitet. Rost.

In der Zwischenzeit hat Hilaria im Laufe der Jahre Kontroversen ausgelöst, weil sie angeblich ihre Herkunft und ihren kulturellen Hintergrund falsch dargestellt hat. Baldwin wurde in Boston geboren und ist englischer, französisch-kanadischer, deutscher, irischer und slowakischer Abstammung. Sie spricht jedoch mit spanischem Akzent, was sie darauf zurückführt, dass sie in einem spanischsprachigen Haushalt aufgewachsen ist und als Kind in Spanien gelebt hat.