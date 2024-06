A Peaky Blinders Der Film ist offiziell bei Netflix in Vorbereitung und die Produktion soll im Herbst beginnen.

Cillian Murphy, im Anschluss an seine Oscar-gekrönte Leistung in Oppenheimerwird zurückkehren, um seine Rolle als Tommy Shelby wieder aufzunehmen.

Tom Harper, der mehrere Episoden inszenierte Peaky Blinders' wird bei der ersten Staffel des Films Regie führen und dabei auf einem Drehbuch des Serienschöpfers Steven Knight basieren.

„Als ich zum ersten Mal Regie führte Peaky Blinders „Vor über zehn Jahren wussten wir nicht, was aus der Serie werden würde, aber wir wussten, dass in der Alchemie der Besetzung und des Drehbuchs etwas Explosives steckte“, sagte Harper in einem Statement. „Peaky war schon immer eine Geschichte über Familie – und deshalb ist es unglaublich aufregend, wieder mit Steve und Cillian zusammenzuarbeiten, um den Film dem Publikum auf der ganzen Welt auf Netflix zu präsentieren.“

In seiner eigenen Stellungnahme fügte Knight hinzu: „Ich bin wirklich begeistert, dass dieser Film bald gedreht wird. Es wird ein explosives Kapitel in der Peaky Blinders Geschichte. Keine Tabus. Volle Peaky Blinders im Krieg.“

Das britische Historiendrama feierte 2013 Premiere und handelt von einer Familienbande unter der Führung von Thomas Shelby in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Die sechste und letzte Staffel der Serie spielt im Jahr 1933. Details zur Handlung, wann der Film spielt und wer neben Murphy noch im Film auftreten wird, hat Netflix noch nicht bekannt gegeben.

Neben einem abendfüllenden Film arbeitet Netflix Berichten zufolge auch an zwei Spin-off-Serien. Eine davon wäre ein Prequel, das sich auf die junge Polly Gray (Helen McCrory in der Originalserie) konzentriert, und die andere würde in Boston spielen, wo der Shelby-Clan seine Aktivitäten nach Übersee verlegt.