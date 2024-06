Netflix bereitet sich vor auf Die wilden 90er Staffel 2, und dem neuen Trailer nach zu urteilen, wird es die bekannte Mischung aus Neuem und Altem sein, die die erste Staffel zu einem Erfolg gemacht hat. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Der Clip beginnt mit Leia Forman (Callie Haverda), Tochter von Eric Forman (Topher Grace) und Donna Pinciotti (Laura Prepon), als sie zurückkehrt, um den Sommer in Wisconsin mit ihren Großeltern Kitty (Debra Jo Rupp) und Red (Kurtwood Smith) zu verbringen.

Für Leia bedeutet das, dass sie Zeit mit ihren Großeltern verbringen und nach einem ganzen Jahr Trennung wieder Kontakt zu ihrem Freund aufnehmen muss – und dabei gleichzeitig potenzielle Fallstricke in ihrem Freundeskreis umschiffen muss.

„Leia und Jay freuen sich, nach neun Monaten Fernbeziehung wieder zusammen zu sein. Aber sie ist nervös, weil Jay immer noch nicht weiß, dass sie Nate fast geküsst hat“, heißt es in der offiziellen Logline. „Nate macht sich Sorgen, dass seine Freundin Nikki es auch nicht weiß. Wie lange können sie dieses Geheimnis bewahren? Wie sich herausstellt, gar nicht lange. Und als die Wahrheit schließlich ans Licht kommt, sind Beziehungen bedroht, Freundschaften stehen auf dem Spiel und der Sommer ist kurz davor zu enden, bevor er überhaupt begonnen hat.“

Die wilden 90er außerdem spielen Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi und Sam Morelos mit. In Staffel 2 wird es eine beeindruckende Reihe von Gastschauspielern geben, darunter Kevin Smith, Jason Mewes, Will Forte, Seth Green, Lisa Loeb und Carmen Electra.

Staffel 2 von Die wilden 90er wird in zwei Teilen auf Netflix erscheinen. Teil 2 der Serie feiert am 27. Juni Premiere, die andere Hälfte der Staffel erscheint am 24. Oktober.

