Die bisher besten Filme des Jahres 2024 kommen zu einer schwierigen Zeit für die Filmindustrie, die nach dem Doppelschlag des Jahres 2023 (ganz zu schweigen von all dem anderen Chaos der letzten fünf Jahre) immer noch darum kämpft, wieder auf die Beine zu kommen. Und ehrlich gesagt ist es das, was jeden einzelnen von ihnen zu einem so willkommenen Geschenk macht: Es gibt kein besseres Heilmittel für eine existenzielle Krise, als einen Film anzusehen, der einen nicht nur unterhält – er Transformationen Du.

Vielleicht kommt diese Verwandlung in Form eines so intensiven Rausches, dass Sie wochenlang Reznor und Ross als Workout-Mix aufdrehen werden (das werden wir auf jeden Fall tun). Oder sie kommt in der schillernden Wunderwelt eines Science-Fiction-Universums, das mit jeder neuen Folge reicher wird. Oder vielleicht kommt sie aus der einfachen Feier menschlicher Verbindungen, sei es eine jahrzehntealte Freundschaft, die auf die Probe gestellt wird, oder Sie befinden sich in einer Situation, in der Alleinsein buchstäblich den Tod bedeutet.

Die Stimmung rund um die großen Kinostarts in diesem Frühjahr ist nicht gerade optimistisch, da die Einspielzahlen so vieler mit Spannung erwarteter Filme schwächeln. Aber das lässt die unten aufgeführten 10 Filme noch wichtiger und notwendiger erscheinen – wir brauchen die Ehrfurcht und Freude und den Schrecken und die Kraft, die sie in unser Leben gebracht haben. Wir stets brauche Filme.

— Liz Shannon Miller

Leitender Unterhaltungsredakteur

Anmerkung der Redaktion: Schauen Sie noch einmal vorbei, um unseren gesamten Halbjahresbericht 2024 zu lesen, einschließlich unserer Liste der 30 besten Alben bisher.