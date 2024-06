Das neue Album von Charli XCX Gör ist nichts für schwache Nerven. Lassen Sie sich nicht von der kommerziell angehauchten Pastiche von Charlis letzter Platte täuschen Absturzdas wohl ihr zugänglichstes Album seit ihrem Debüt im Jahr 2013 war, Wahre Romanze. Nein, dass Charli überfahren wurde – vielleicht in „Speed ​​Drive“, dem durchgedrehten Hyperpop-Cut aus dem Barbie Tonspur.

Anstatt GörCharli XCX macht sich die Hände schmutzig. Es erinnert sowohl an die Vroom Vroom, Engel Nummer 1, Und Pop 2 Äras von Charli, während sie gleichzeitig in den neongetränkten Hedonismus des Turbo-Pops der späten Nullerjahre hineintut. Die Mixtapes, die sie mit SOPHIE, AG Cook und Easyfun gemacht hat, hatten nicht nur Einfluss auf die breitere Avant-Pop-Bewegung, sie sind auch für Charli selbst von Bedeutung. Sie hat die beiden letztgenannten Produzenten zusammen mit ihrem Verlobten George Daniel für mehrere Tracks zurückgeholt. Gör soll sowohl Red Bull als auch Wodka sein.

Charli XCX gewidmet Absturz an die verstorbene Produzentin SOPHIE, mit der sie bis zu ihrem Tod im Jahr 2021 zahlreiche Tracks produzierte. Aber Gör klingt, als sei „SOPHIE“ mehr verpflichtet als sein Vorgänger, und dazu gehört nicht nur die hinreißende, tiefempfundene Widmung in „So I“. Es gibt viele Entscheidungen im Post-Pop-Stil, Momente der Rauheit und Dissonanz sowie eine schneidende Hi-Fi-Produktion, die vom bombastischen Sound der späten 2000er geprägt ist, in den Charli oft ihre Zähne geschlagen hat.

„Von Dutch“ ist wie ein Bloghouse-Cut von vor 12 Jahren, der in einen Bottich mit radioaktivem Schlamm geworfen wurde. Das bemerkenswerte „Mean Girls“ ist bis zum zweiten Refrain Turbo-Pop im Stil von David Guetta, wo Charli nur ein jazziges Klavier isoliert und den Beat von dort aus wieder aufbaut. Ein Song, der passenderweise „den bösen Mädchen“ gewidmet ist und einen der albernsten, dramatischsten Umwege auf dem Album enthält, ist genau die Art von seltsamer Dichotomie, aus der Charli Kapital schlagen möchte – Spannung und Entspannung, Fortschritt und Subversion.