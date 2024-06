Um die Bühne für diese bescheidene Überprüfung des neuen Krieg der Sterne Serie Der Akolythstellen Sie sich bitte Folgendes vor, wie es über den Bildschirm scrollt:

100 Jahre bevor ein Punk-Kid namens Anakin Skywalker „Jippie“ rief, herrschte in einer weit, weit entfernten Galaxie relativer Frieden – zum Teil dank der Jedi, einem treuen Orden von Lichtschwertern schwingenden Draufgängern mit viel Macht und mehr als nur ein paar Geheimnissen.

Eines dieser größeren Geheimnisse steht kurz davor, gelüftet zu werden, und zwar dank eines mysteriösen Attentäters, der auf Rache sinnt: In die Mission des Attentäters verwickelt ist eine junge Frau namens Osha (Amandla Stenberg), die einst als Jedi ausgebildet wurde, aber mit 18 Jahren die Jedi-Schule verließ. Sechs Jahre später arbeitet sie als Weltraummechanikerin, als ihr ein schockierender Todesfall am anderen Ende des Universums Ärger einbringt und sie sich nicht nur ihrer Vergangenheit stellen, sondern auch ihren wahren Platz im Universum herausfinden muss …

Während die neue Disney+-Serie technisch ein Prequel sein, dank seiner Zeiteinstellung Der Akolyth ist herrlich frei von den Problemen, mit denen die meisten Prequels konfrontiert sind. Anders als Obi Wan Kenobieine Show, bei der wir buchstäblich wussten, wie jeder letztendlich sterben würde, kann diese Serie ihre eigene Geschichte erzählen und präsentiert ein neues Ensemble faszinierender Charaktere, die sich mit einem Krimi mit potenziell galaktischen Auswirkungen auseinandersetzen.

Und basierend auf den ersten vier Episoden, die den Kritikern zur Verfügung gestellt wurden, gelingt dies, während es dennoch gelingt, fühlen wie Krieg der Sternedank der lebendigen Details seiner verschiedenen abgelegenen Schauplätze, der beeindruckenden Actionsequenzen und der Auseinandersetzung mit universellen Themen wie Macht und Korruption und Loyalität und Verrat. Jemand sagt sogar: „Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei!“ Das Einzige, was es von früheren Filmen abhebt, ist Krieg der Sterne Geschichten ist, dass es eine viel von Frauen darin, die aktiv an der Geschichte teilnehmen. (Was für ein Konzept.)

Der Akolyth stammt von Schöpfer Leslye Headland (Russische Puppe), das erste Krieg der Sterne Abenteuer für die Leinwand, das vollständig von einer echten Frau geschaffen wurde – bedeutsam, denn bis vor etwa 10 Jahren waren es die einzigen Frauen, die hinter der Kamera wirklichen Einfluss auf Krieg der Sterne waren die legendären Leigh Brackett Co-Autoren Das Imperium schlägt zurückund die Ghostwriting-Tätigkeit von Carrie Fisher im Laufe der Jahre.

Vor allem in den letzten Jahren haben zahlreiche Frauen Erfolge beim Erzählen von Geschichten in diesem Universum erzielt: Neben Kathleen Kennedy, die jetzt Präsidentin von Lucasfilm ist, gibt es auch Zeichentrickserien wie die Erzählungen Shorts und Star Wars-Widerstand haben weibliche Autoren vorgestellt, wobei Jennifer Corbett als Chefautorin fungierte für Die schlechte Charge. Außerdem haben Regisseure wie Deborah Chow, Susanna White und Bryce Dallas Howard Episoden von Der Mandalorianer, Das Buch von Boba Fett, Obi Wan KenobiUnd Andor.