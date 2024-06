Jeanette Charles, eine britische Schauspielerin, berühmt für ihre Darstellung von Königin Elisabeth in zahlreichen Filmen und Fernsehserien, darunter Die nackte Kanone, Die Reise durch EuropaUnd Austin Powers in Goldständerist im Alter von 96 Jahren gestorben.

Da Charles aus Essex stammte, hatte sie ironischerweise in ihren frühen Tagen aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit der Königin von England Schwierigkeiten, Rollen zu bekommen. Als sie jedoch lukrative Angebote erhielt, die Königin sowohl in der Werbung als auch im Film darzustellen, begann sie, ihre Rolle als Imitatorin anzunehmen.

Charles' bemerkenswerteste Leinwandauftritte als Königin Elisabeth fand 1985 statt Die Reise durch Europawo sie in Ellen Griswolds Träumen erschien; in 1988 Die nackte Kanone: Aus den Akten des Police Squad!wo sie Ziel eines Attentats bei einem Baseballspiel der Anaheim Angels war – und auch einen Screwball warf; und im Jahr 2002 Austin Powers in Goldständerwo sie Austin mit der Ritterwürde ehrte.

Ironischerweise starb Charles am vergangenen Wochenende im Alter von 96 Jahren – im selben Alter wie Königin Elizabeth zum Zeitpunkt ihres Todes im September 2022. Wie es jemand auf Reddit treffend ausdrückte: „Bis zum Ende ein echter Impressionist.“