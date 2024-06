HFStival, das lange ruhende, aber überaus ikonische Alt-Rock-Musikfestival mit Sitz in Washington, D.C., dürfte im Jahr 2024 ein Comeback feiern.

Heute deuteten die Social-Media-Konten sowohl des 9:30 Clubs als auch des Nationals Park in Washington, D.C. darauf hin, dass das Festival am Samstag, den 21. September 2024, im Nationals Park zurückkehren würde.

Das ursprüngliche HFStival wurde von dem großartigen Alternative-Rock-Radiosender WHFS (RIP) organisiert und lief zwischen 1990 und 2006. Auf seinem Höhepunkt war es das größte Musikfestival an der Ostküste und zog jährlich bis zu 90.000 Besucher an. Als Headliner traten Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Green Day und Eminem auf.

Nachdem WHFS 2005 das Format wechselte und zu einem Latin-Pop-Sender wurde, fand 2006 ein letztes HFStival statt, bevor die Veranstaltung auf unbestimmte Zeit unterbrochen wurde. Das Festival wurde Anfang der 2010er Jahre mit zwei verkleinerten Veranstaltungen im Merriweather Post Pavilion kurzzeitig wiederbelebt, bevor es 2012 erneut unterbrochen wurde.

Folge hat sich für weitere Informationen an die Vertreter des 9:30 Clubs gewandt.