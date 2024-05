Es ist unklar, wie lange es dauert, ein jahrzehntelang ruhendes Franchise für eine weitere Fortsetzung zurückzubringen. Aber alles, was wir wissen, ist, dass Eddie Murphy nach 30 langen Jahren im neuen Netflix-Trailer für die neu getaufte Serie endlich wieder als Axel Foley im Einsatz ist. Beverly Hills Cop: Axel F. Sehen Sie sich unten den neu veröffentlichten Trailer an.

Der vierte Teil der beliebten Polizeikomödien-Reihe, der am 3. Juli 2024 in die Kinos kommen soll, zeigt Foleys bewährte Detektivtruppe, die sich mit einigen neuen Gesichtern zusammentut. Laut der Netflix-Synopsis: Zola Der Nachwuchsstar Taylour Paige spielt Foleys Tochter, die unerwartet der Gefahr ins Auge blickt und sich mit ihrem Vater und seinem neuen Partner (Joseph Gordon-Levitt) zusammentut, um eine ganz neue Verschwörung aufzudecken. Die Originaldarsteller Richter Reinhold und John Ashton kehren als Foleys alte Kollegen zurück, die bei dem Fall gerne helfen.

Nach der Veröffentlichung der ersten drei Filme in den Jahren 1984, 1987 und 1994 folgt nun der vierte Teil von Beverly Hills-Cop steckte jahrelang in der „Entwicklungshölle“ fest – und wurde schließlich veröffentlicht, nachdem Paramount 2019 die Franchise-Rechte an Netflix verkauft hatte.

Beverly Hills Cop: Axel F Regie führt Mark Molloy, das Drehbuch stammt von Will Beall, Kevin Etten und Tom Gormican.