Wach auf, toter Mannder dritte Teil der Messer raus Die Serie wurde offiziell angekündigt und Daniel Craig kehrt als redseliger Südstaaten-Privatdetektiv Benoit Blanc zurück.

Der Film wurde in einem von Craig kommentierten Teaser enthüllt, in dem er sagt: „Am Anfang kamen die Messer zum Einsatz. Dann zerbrach das Glas. Aber mein bisher gefährlichster Fall wird bald enthüllt.“ Sehen Sie sich den Clip unten an.

Wake Up Dead Man: Ein Knives Out-Krimi soll 2025 auf Netflix erscheinen und wird erneut von Rian Johnson geschrieben und inszeniert, der den Film zusammen mit Ram Bergman produzieren wird. Weitere Details wurden bisher noch nicht bekannt gegeben.

„Ich liebe alles an Krimis, aber was ich am meisten liebe, ist die Formbarkeit des Genres“, schrieb Johnson auf Twitter, während er den Film vorstellte. „Es gibt ein ganzes Tonspektrum von Carr bis Christie, und diese Bandbreite erkunden zu können, ist eines der aufregendsten Dinge daran, Benoit-Blanc-Filme zu machen.“

Wach auf, toter Mann folgt 2022's Glass Onion: Ein Knives Out-Krimidie hervorragende Fortsetzung des ersten Messer raus Film.