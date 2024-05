Wie die anderen Mitarbeiter des Regisseurs George Miller wusste auch der Komponist Tom Holkenborg alles über Furiosa: Eine Mad Max-Saga vor der Herstellung von Fury Roadvor all den Jahren. Alles außer „wenn Warner Bros. diesem Film grünes Licht geben würde“, erzählt er Folge. „Das ist eine geschäftliche Entscheidung. Aber ich wusste, was in (Millers) Kopf vorging. Also wusste ich, als wir daran arbeiteten Mad Max: Fury Road dass, falls danach ein Prequel käme, alles so vorbereitet werden müsste, dass es eine perfekte Übergabe wäre.“

Das Ergebnis ist einer der bisher am meisten gefeierten Filme des Jahres, ein episches Abenteuer, das zeigt, wie die Titelheldin (als Erwachsene gespielt von Anya Taylor-Joy) als Kind das Ödland überlebte und sich in der Lage befand, das Machtgleichgewicht dort für immer zu verändern.

Holkenborg, auch bekannt als Junkie XL, weiß, dass er einen sehr spezifischen Musikstil schreibt, „eine spezifische Auswahl für Melodien, die ich mag, und Harmonien, die ich mag, wenn es um eine orchestrale Partitur geht, wie eine Schwarze Messe zum Beispiel, oder sogar, was das betrifft, Sonic the Hedgehog„Für mich sind das alles unterschiedliche Filme, aber sie sind alle gleich. Sonic ist ein Außerirdischer auf der Erde und er will Anerkennung dafür, wer er ist. Er will eine Familie, er will Leute, die ihn lieben und respektieren. Dasselbe gilt für Furiosa.“

Es ist ein Muster, das Holkenborg vor allem in Millers Werken sieht. „Wenn man sich Glückliche Füßedie kleinen Pinguine – genau dasselbe. Schweinchen Babe in der großen Stadt, Die Hexen von Eastwick – es ist die gleiche Geschichte, nur anders erzählt. Und das versuche ich auch musikalisch umzusetzen.“

Vor der Arbeit an seiner Partitur für FuriosaHolkenborg musste seine Arbeit nicht überarbeiten Fury Road denn „es ist alles hier“, sagt er, während er auf seinen Kopf klopft. „Willkommen im Gehirn von Musikern. Wir erinnern uns an das erste Lied, das wir auf der Gitarre gespielt haben. Wir erinnern uns daran, was wir vor 25, 30 Jahren auf dem Klavier geschrieben haben. Es ist wie das Muskelgedächtnis, das manche Sportler haben.“

Im Bewusstsein dessen, was hereingekommen war Fury Road war von entscheidender Bedeutung für die Furiosa auf jeder Ebene. Holkenborg wusste zum Beispiel von Miller, dass, als seine Filmmusik für den ersten Film eine Verzierung enthielt, die Furiosas Erinnerungen an „den grünen Ort“ hervorrufen sollte, „das zu Komplikationen für das führen würde, was wir im Film machen würden Furiosa.”