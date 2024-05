2017 stellte sich RM von BTS erneut vor. In den Anfangstagen der Band wurde der als Kim Namjoon geborene Künstler als Rap Monster bezeichnet, ein Bühnenname, der das Publikum wissen ließ, was es von seiner Position innerhalb des Teams zu erwarten hatte. Aber nach ein paar Jahren fühlte sich der Name für ihn nicht mehr richtig an, insbesondere da die Musik von BTS ein Kapitel betrat, das den Schwierigkeiten und Freuden des Erwachsenwerdens gewidmet war. Er ließ diese erste Haut fallen und stellte sich als RM erneut vor, was seiner Meinung nach auch als „mein wahres Ich“ interpretiert werden könnte. Mit seinem neuen Soloprojekt Richtiger Ort, falsche Personversucht er nun, auch diese Identität abzulegen.

In seinem 2022 erschienenen Solo-Debütalbum IndigoRM nutzte den Song „Wild Flower“ (mit Youjeen), um seine komplizierten Gefühle über Ruhm in einer Zeit zu thematisieren, in der BTS gerade eine Reihe äußerst erfolgreicher englischsprachiger Singles veröffentlicht hatten, sich aber auf die Wehrpflicht beim südkoreanischen Militär vorbereiteten. „Wenn deine Füße den Boden nicht berühren/ Wenn dein eigenes Herz dich unterschätzt/ Wenn deine Träume dich verschlingen/ Wenn du das Gefühl hast, nicht du selbst zu sein“, klagt er.

Die Auseinandersetzung mit der Identität ist ein roter Faden, der sich durch Indigo — „Was für ein Fremder, ich kenne diesen Narren nicht“, singt er in „Change pt. 2“ in Anspielung auf Wiki-Seiten voller Informationen über ihn. „Ich möchte ein Mensch sein, bevor ich Kunst mache“, ist sein verzweifelter Wunsch in „Yun“ (mit Erykah Badu). Davor, als er auf die Schriften von Carl Jung als Inspiration für BTS‘s stieß, Karte der Seele: 7startete er das Album mit einem Solotrack namens „Persona“. „Wer zum Teufel bin ich?“, fragte er. „Ich will einfach nur gehen/ Ich will einfach nur fliegen.“

Wenn Richtiger Ort, falsche Person bestätigt etwas auf Anhieb, es ist, dass in der Zeit nach der Veröffentlichung von Indigo im Jahr 2022 und vor seiner Einberufung im Dezember 2023 wurden diese Gefühle überhaupt nicht gelindert. Sie wurden immer stärker, bis RM beschloss, ein ganzes Projekt zu widmen Die Mitternachtsbibliothek Fantasie, die Es ist ein wunderschönes Leben Traum, den so viele haben – was wäre, wenn ich jemand anderes wäre oder nie hier gewesen wäre? Wie wäre mein Leben, wenn ich eine andere Entscheidung getroffen hätte? Wie würde ich meine Tage verbringen, wenn ich nicht RM von BTS wäre?

Richtiger Ort, falsche Person ist konzeptionell ein faszinierendes Experiment. Hier fühlt es sich falsch an, ihn RM zu nennen, denn dies ist nicht der RM von Indigo, Mono.oder sogar von BTS. Es gelang ihm, einen völlig anderen Raum zu betreten – einen, der konfrontativ, dissonant und beunruhigend ist. Er arbeitete eng mit San Yawn zusammen, dem Kreativdirektor des südkoreanischen Künstlerkollektivs Balming Tiger, das für seine grenzüberschreitenden visuellen Effekte und spielerisch schrägen Klangkreationen bekannt ist.

Diese Energie dringt in fast jede Ecke von Richtiger Ort, falsche Person — RM kämpft gegen Rhythmen wie ein Fisch, der gegen den Strom schwimmt. Oft fehlen erkennbare Akkordfolgen und es gibt viele absichtlich atonale Designs. Hinter jeder Ecke stößt man auf eine frische Erinnerung daran, dass die sonnendurchflutete und bemerkenswert zusammenhängende Welt von Indigo ist weg; dies ist ein Land der Feindseligkeit. Für einen Rapper und Schöpfer, der sich einen Ruf als komplexer, aufmerksamer und oft referenzieller Autor aufgebaut hat, wiederholt er in großen Teilen seiner Songs dieselben Phrasen.