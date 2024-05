Die Tonhöhe: Im Frühjahr 2014 gründeten die Los Angeles Clippers (den meisten Angelenos bekannt als „Oh ja, das gibt es“) zwei Dank des neuen Trainers Doc Rivers (Laurence Fishburne) und Starspielern wie Blake Griffin (Austin Scott) und Chris Paul (J. Alphonse Nicholson) erlebten die NBA-Teams in LA einen leichten Aufschwung. Tatsächlich hatten sie zum ersten Mal in der Geschichte des Franchises eine echte Chance, die Meisterschaft zu gewinnen.

Bis eine Audioaufnahme durchsickerte, in der Clippers-Besitzer Donald Sterling (Ed O'Neill) seiner Assistentin/Geliebten V. Stiviano (Cleopatra Coleman) einige nicht gerade großartige Dinge über Schwarze sagte. Während die Welt auf Sterlings Kommentare reagiert, versucht das Team herauszufinden, wie es weitermachen soll – oder ob es überhaupt weiterspielen soll. Unterdessen stellt sich die Frage: Wird ein reicher weißer Mann im Amerika des 21. Jahrhunderts tatsächlich Konsequenzen für sein Handeln erfahren?

Vollständige Gerichtspresse: Der Kern von FX ist wirklich hässlich Abgeschnittenausführender Produzent von Nina Jacobson und Brad Simpson, die auch ähnliche, auf wahren Begebenheiten basierende limitierte Serien wie die veröffentlicht haben Amerikanische Kriminalgeschichte Franchise. Diese Hässlichkeit ist keine Kritik, sondern eher ein Lob, da die limitierte Serie nicht davor zurückschreckt, die Toxizität zu untersuchen, die zu den aufgezeichneten Ereignissen beigetragen hat.

Abgeschnitten ist fast so detailverliebt wie der kürzlich von HBO beklagte Film Siegerzeit, wenn es darum geht, das Innenleben einer professionellen Basketballmannschaft aufzuzeichnen. Jedoch, Abgeschnitten hat gegenüber dem kürzlich abgesetzten Lakers-Drama zumindest zwei Vorteile: einen viel engeren Fokus und viel weniger Interesse daran, die Teilnehmer dieser Geschichte zu mythologisieren. Und da die berüchtigte Aufnahme relativ früh in der Serie durchgesickert ist, können Schöpferin Gina Welch und Hauptregisseur Kevin Bray die gesamten Auswirkungen ihrer Auswirkungen auf kultureller und rechtlicher Ebene untersuchen.

Zuverlässiger als Sie denken: Es laufen zwei große Threads durch Abgeschnitten die eine viel größere allgemeine Anziehungskraft haben, als man es von einer limitierten Serie über einen Profi-Basketball-Skandal erwarten würde. Im ersten geht es darum, wie es ist, einen schlechten Chef zu haben. Kein anspruchsvoller Chef oder abwesender Chef, sondern ein schlecht Chef. Der Typ Chef, der nicht weiß, wie er seinen Mitarbeitern zuhören soll. Der sie aktiv ignoriert, insbesondere wenn sie ihn anflehen, nichts zu tun, was dem Unternehmen schaden könnte. Die Art von Chef, mit der Mitarbeiter arbeiten lernen umSie drücken die Daumen, dass der Chef immer noch keinen Weg finden wird, sie von der Erledigung ihrer Aufgaben abzuhalten.

In Abgeschnitten, Donald Sterling von Ed O'Neill ist einer dieser Bosse, in Szenen, die sich als auslösend erweisen werden, wenn Sie jemals jemanden wie jemanden hatten, der Ihre Gehaltsschecks unterschreibt. Es gibt eine Szene, in der Doc Rivers, während er sich mit einigen anderen Kollegen trifft, Sterling buchstäblich über die stummgeschaltete Freisprecheinrichtung im Hintergrund reden lässt und die Stummschaltung des Anrufs nur gelegentlich aufhebt, um dem Besitzer den Eindruck zu vermitteln, dass jemand seiner bigotten Tirade zuhört. Von den verbalen Beleidigungen und dem Rassismus bis zu Sterlings beeindruckendem Anspruch (einschließlich des Essens von den Tellern anderer Leute ohne deren Erlaubnis) ist es das Porträt eines menschlichen Albtraums, eines Menschen, der glaubt, dass ihm die Menschen, die für ihn arbeiten, wirklich gehören. Es ist eine schwere Rolle für O'Neill, obwohl es manchmal fast schwierig ist, ihn in Aktion zu sehen.