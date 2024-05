Scarlett Johansson schlägt bei OpenAI zurück und behauptet, dass das Unternehmen ihre Stimme genutzt habe, um eine seiner „Sprachmodus“-Optionen zu entwickeln, selbst nachdem sie ein Kooperationsangebot des CEO des Unternehmens, Sam Altman, abgelehnt hatte.

In einer am Montag geteilten Erklärung erklärte Johansson, dass Altman sie „anheuern“ wollte, „um das aktuelle ChatGPT 4.0-System zu äußern“, und versuchte, sie davon zu überzeugen, einer Zusammenarbeit zuzustimmen, indem er sagte, dass sie „die Kluft zwischen Technologieunternehmen und Kreativen überbrücken könne“. und den Verbrauchern helfen, sich mit dem seismischen Wandel in Bezug auf Menschen und KI wohl zu fühlen.“

Johansson lehnte das Angebot jedoch ab. Als jedoch kürzlich eine neue Sprachoption namens „Sky“ eingeführt wurde, die stark an Johanssons Rhythmus und Vortrag erinnerte, schien es, als würde OpenAI ohnehin ihre Stimme als Vorbild verwenden. Dieses Argument wird durch die Tatsache gestützt, dass Johansson den Chatbot im Film geäußert hat. Ihrund als die „Sky“-Stimme vorgeführt wurde, Altman twitterte „sie“.

Jetzt hat Johansson einen Rechtsbeistand engagiert und bittet OpenAI, „den genauen Prozess zu beschreiben, durch den sie die ‚Sky‘-Stimme geschaffen haben“. Nachdem zwei Briefe verschickt worden waren (einer an OpenAI und einer an Altman), „stimmte OpenAI widerstrebend zu, die ‚Sky‘-Stimme zu entfernen.“

Abschließend heißt es in Johanssons Aussage: „In einer Zeit, in der wir uns alle mit Deepfakes und dem Schutz unseres eigenen Abbilds, unserer eigenen Arbeit, unserer eigenen Identität auseinandersetzen, glaube ich, dass dies Fragen sind, die absolute Klarheit verdienen.“ Ich freue mich auf eine Lösung in Form von Transparenz und der Verabschiedung geeigneter Gesetze, um sicherzustellen, dass die Rechte des Einzelnen geschützt werden.“ Lesen Sie unten Johanssons vollständige Stellungnahme.

Altman bestritt, dass „Sky“ Johanssons Stimme nachempfunden sei, und sagte in einer Erklärung: „Die Stimme von Sky ist nicht die von Scarlett Johansson und es war nie beabsichtigt, ihrer zu ähneln.“ Wir haben den Synchronsprecher hinter Skys Stimme ausgewählt, bevor wir uns an Frau Johansson wenden. Aus Respekt vor Frau Johansson haben wir die Verwendung der Stimme von Sky in unseren Produkten eingestellt. Es tut uns leid, Frau Johansson, dass wir nicht besser kommuniziert haben.“

Statement von Scarlett Johansson zur OpenAI-Situation. Wow: pic.twitter.com/8ibMeLfqP8 — Bobby Allyn (@BobbyAllyn) 20. Mai 2024