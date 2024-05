HBO hat einen 10-teiligen Direktauftrag für eine neue Comedy-Show mit Steve Carell in der Hauptrolle bestätigt, der auch als ausführender Produzent fungieren wird.

Die halbstündige Komödie wird voraussichtlich von Bill Lawrence als Co-Executive-Produzent produziert (Ted Lasso Und Schrumpfung) und Matt Tarses (Die Goldbergs). Lawrence und Tarses überschnitten sich zuvor in der beliebten Komödie Peelingsund die beiden werden gemeinsam die erste Folge schreiben.

Während es derzeit nur wenige Details zum bevorstehenden Programm gibt und der Titel der Show und etwaige Co-Stars mit Carell noch nicht bekannt gegeben wurden, bestätigt die Logline, dass die Single-Kamera-Komödie auf einem College-Campus stattfinden wird. Carells Charakter wird als Autor beschrieben, der eine „komplizierte Beziehung zu seiner Tochter“ hat.

„HBO ist seit langem ein Standardträger für Qualitätsfernsehen“, teilte Bill Lawrence in einer Erklärung mit. „Dort mit Steve Carell eine Show machen zu dürfen, ist für Matt und mich sofort ein Karrierehöhepunkt.“

In der Zwischenzeit spielt Steve Carell auf der Bühne in einer Produktion von Onkel Wanja im New Yorker Lincoln Center. Er wird voraussichtlich auch in der Netflix-Serie ins Fernsehen zurückkehren Die vier Jahreszeitenin dem er sich erneut mit Tina Fey zusammentun wird.