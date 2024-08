Eine überparteiliche Gruppe von US-Senatoren hat offiziell den NO FAKES Act eingebracht, ein längst überfälliges Gesetz, das die Stimme und das visuelle Abbild von Einzelpersonen vor der Ausbeutung durch KI-Unternehmen schützen soll.

Die Senatoren Chris Coons (D-DE), Marsha Blackburn (R-TN), Amy Klobuchar (D-MN) und Thom Tillis (R-NC) haben am Mittwoch (31. Juli) den „Nurture Originals, Foster Art, and Keep Entertainment Safe Act“ eingebracht, nachdem sie im vergangenen Oktober zunächst einen Diskussionsentwurf veröffentlicht hatten.

Einer Pressemitteilung zufolge würde der NO FAKES Act „Einzelpersonen oder Unternehmen für Schäden haftbar machen, wenn sie eine digitale Kopie einer Person erstellen, hosten oder weitergeben, die in einem audiovisuellen Werk, Bild oder einer Tonaufnahme auftritt, in dem die Person nie aufgetreten ist oder die sie anderweitig genehmigt hat.“

„Amerikaner aus allen Gesellschaftsschichten sehen zunehmend, wie KI verwendet wird, um ohne ihre Zustimmung Deepfakes in Anzeigen, Bildern, Musik und Videos zu erstellen“, sagte Senatorin Klobuchar in einer Erklärung. „Wir brauchen Gesetze, die so ausgefeilt sind wie diese sich schnell entwickelnde Technologie. Der überparteiliche NO FAKES Act wird Verkehrsregeln festlegen, um Menschen davor zu schützen, dass ihre Stimme und ihr Bild ohne ihre Erlaubnis durch KI repliziert werden.“

Die Notwendigkeit, Schutzmaßnahmen gegen KI zu ergreifen, ist seit dem Diskussionsentwurf immer deutlicher geworden. Beispiele hierfür sind die Verwendung einer Stimme von OpenAI, die „unheimlich ähnlich“ zu Scarlett Johansson ist, nachdem die Schauspielerin ein Angebot abgelehnt hatte, ihre Stimme für ChatGPT bereitzustellen.

Im Musikbereich haben sich Universal Music Group, Sony Music und Warner Music Group im Juni zusammengeschlossen, um die KI-Start-up-Unternehmen Suno und Udio zu verklagen, weil diese angeblich die Aufnahmen der Labels ohne Erlaubnis „in einem fast unvorstellbaren Ausmaß“ verwendet haben, um ihre KI-Modelle zu trainieren.

Musiker haben sich prominent für verantwortungsvollere KI-Praktiken eingesetzt; im April unterzeichneten über 200 Künstler einen offenen Brief. Auch Hollywood hat das Thema während der Streiks der Autoren und Schauspieler im Sommer 2023 in den Vordergrund gerückt.

Aus diesem Grund erhält der NO FAKES Act die Unterstützung von Gruppen wie RIAA, MPAA, SAG-AFTRA, Recording Academy und den großen Musiklabels.