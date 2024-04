Eine Post-Apokalypse-Show machen Ausfallen im Jahr 2024, sagt Serienstar Walton Goggins, stecke eine Menge Ironie in sich. „Wir leben in einer chaotischen Welt“, erzählt er Folge. „Ich weiß nicht, ob wir noch nie in einer chaotischen Welt gelebt haben, die in gewisser Weise 5.000 Jahre zurückreicht. Aber die Menschen sind im Moment über viele verschiedene Dinge unsicher – und das deckt sich zufällig mit der Unsicherheit in der Welt, in der wir jetzt leben. Es ist nicht unbemerkt geblieben.“

Die auf der gefeierten Videospielreihe basierende Serie spielt in einer düsteren apokalyptischen Einöde, wie man sie sich nur vorstellen kann. Riesige Kakerlaken und umherziehende Angreifer sowohl lebender als auch untoter Art sind nach einer verheerenden Bombenanschlagsserie vor über 200 Jahren größtenteils auf der Erdoberfläche zurückgeblieben. Noch Ausfallen zeichnet sich nicht durch die Brutalität seiner Geschichte aus, sondern durch seinen Humor, ein Element der Spiele, das die ausführenden Produzenten unbedingt in ihre Geschichte integrieren wollten.

Die ersten drei Episoden der Serie wurden vom ausführenden Produzenten Jonathan Nolan (Westworld), der sagt, dass sie zuerst über a gesprochen haben Ausfallen Adaption im Jahr 2019, „und das fühlt sich an, als wäre es mindestens drei Apokalypsen her“, lacht er.

An diesem Punkt fährt Nolan fort: „Die Anliegen der Spieleserie und der Show fühlten sich fast altmodisch an. Jetzt, nach der Pandemie und dem Wiederaufleben von Krieg und Gewalt in Osteuropa und im Nahen Osten, fühlt es sich leider so an, als sei die Serie mit jedem Jahr, in dem wir daran gearbeitet haben, immer relevanter geworden. Ich würde es gerne etwas weniger relevant und wieder ein bisschen retro machen. Aber trotz einer Pandemie, trotz all der gruseligen Scheiße, die gerade passiert, war es schön, an diesem Projekt zu arbeiten, das einen gewissen Sinn für Humor hat, auch wenn es schwarzer Humor ist. Ich denke, das war für uns alle eine Art Sühne.“

Michael Emerson (Verloren), der einen mysteriösen Wissenschaftler spielt, der mehr weiß als die meisten, mag „die Art und Weise, wie Gewalt und Humor in diesem Projekt verschmolzen werden. Wenn ich mich selbst betrachte, während mein eigener Fuß weggeblasen wird – da ist etwas …“ Er kann das Wort nicht ganz finden, probiert ein paar davon an: „Komisch, absurd, grässlich, monströs … Da ist etwas Kuckucksartiges an sich. Das war also eines der Abenteuer meiner Arbeit Ausfallen.“

Diesen ganz besonderen Sinn für Humor führt Nolan auf seine Erfahrungen beim ersten Spiel zurück. „Ich hatte noch nie zuvor das Gefühl, dass dieser Ton zusammenkommt, in dem man diese dunkle, gewalttätige, epische Landschaft hat, aber sie ist voller politischer Satire, Subversion und Humor. Ich hatte so etwas noch nie zuvor erlebt und es ist eines der Dinge, die wir hoffentlich einem Publikum näherbringen können, das die Spiele vielleicht noch nie zuvor gespielt hat.“