Eine Zeit lang beschwor der farbenfrohe Sound von Vampire Weekend den kulturellen Schmelztiegel von New York City herauf. Ihre Entstehungsgeschichte an der Columbia University, die unterschiedlichen musikalischen Einflüsse, zu denen afrikanische Percussion und klassisches Cembalo gehörten, die Anspielungen auf den Hudson River, Wolkenkratzer und „heißen Müll und Beton“ – jedes klangliche und lyrische Detail schien sorgfältig ausgewählt zu sein, um die inspirierende Größe der Band widerzuspiegeln Big Apple.

Jetzt, nach einem kalifornischen Abstecher weiter Vater der BrautAm Vampire Weekend kehren wir nach New York City zurück Nur Gott stand über uns, ihr fünftes Album. Dieses Mal sieht die Stadt jedoch nicht mehr so ​​aus wie früher – und hört sich auch nicht mehr so ​​an wie früher. Nur Gott stand über uns ist das bittersüßeste Album von Vampire Weekend, mit einem Schwerpunkt auf dem Bitteren.

Das Trio, bestehend aus Ezra Koenig, Chris Thomson und Chris Baio, greift die Klänge auf, die ihre ersten drei Alben charakterisierten, und verdunkelt sie; Die hoffnungsvollen Gefühle, die überall vorherrschen, werden durch kakophonen Lärm oder die Berührung des Ungewöhnlichen getrübt. Es gibt die üblichen virtuosen Klavier- und Gitarrenlinien, die Eingang in jedes Vampire Weekend-Album gefunden haben, aber sie werden mit gegensätzlichen Rhythmen und Melodien zusammengebracht – jeder Moment musikalischer Eleganz gepaart mit Verzerrung oder Zweifel.

Tatsächlich hat der Vampire-Weekend-Sound eine Schwere, die es so noch nie gegeben hat. Es ist, als ob sie in die Stadt zurückgekehrt wären, um ihre verlorene Jugend zurückzugewinnen, aber sie kümmern sich weniger um die physischen Orte als vielmehr um den Schmerz, die Angst und die Unsicherheit, die die Umgebung beherrschen.

Von Anfang an bezieht sich Koenig auf den Nihilismus, der unentdeckt innerhalb der Stadtmauern schwebt. Er versucht, die Vergangenheit anhand alter New Yorker Aristokraten, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und des Lincoln Tunnels wieder aufleben zu lassen, aber keiner, dessen Präsenz weiterhin in der städtischen Landschaft zu spüren ist. Das Cover und der Titel des Albums beziehen sich auf einen Nachrichtenartikel, der einen Moment des Schreckens schildert – ein strukturelles Versagen an einem Flugzeug, das zum Abriss des Daches führte. Während eine unsichtbare Gestalt in der U-Bahn davon liest, läuft jemand seitwärts. Angesichts der lauten, chaotischen Kulisse sowohl des Albums als auch der Stadt ist das ein passendes Bild, und es scheint, als hätten Koenig und Co. ein beunruhigendes Gefühl der Veränderung erreicht.

Einige der Tracks bewahren den jugendlichen Geist, mit dem sie vor über 15 Jahren entstanden sind – „Prep School Gangsters“ hätte problemlos auf jedem ihrer ersten beiden Alben landen können, mit jungenhaften Jaulen von Koenig, schlauen Klassenkommentaren und einer komplizierten Gitarrenlinie, die sich anfühlt als hätte es ihn schon immer in der Diskographie von Vampire Weekend gegeben. „Classical“ ist auch einer ihrer besten Songs, eine leidenschaftliche Ode, die die Frage aufwirft: Wenn das alles vorbei ist, werden wir dann grausam oder freundlich zueinander sein?