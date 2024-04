Der letzte Titel in Ti West's X Trilogie, MaXXXine, ist auf dem Weg. Heute hat A24 den ersten Trailer zum neuen Film mit Mia Goth veröffentlicht.

Es fand in den 1980er Jahren statt, MaXXXine markiert den dritten Teil der Slasher-Trilogie und setzt nach dem Abschluss der Handlung von 2022 fort Xdas im Jahr 1979 spielt. Goth wird als Titelfigur Maxine zurückkehren, als sie in Los Angeles ankommt, um ihre Schauspielkarriere fortzusetzen, in der Hoffnung, ihre Begegnungen mit Pearl (dem Thema des Prequels) hinter sich zu lassen. Perle) in der Vergangenheit. „Aber als eine mysteriöse Mörderin die Hollywoodstars verfolgt, droht eine Blutspur ihre finstere Vergangenheit zu enthüllen“, heißt es in der offiziellen Inhaltsangabe des Films.

MaXXXine Die Premiere ist für den 5. Juli 2024 geplant. Zu Goth gesellt sich eine hochkarätig besetzte Besetzung, darunter Halsey, Kevin Bacon, Giancarlo Esposito, Elizabeth Debicki, Lily Collins, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale und Moses Sumney.

Zuvor hat Goth verkündet MaXXXine wird „der beste Film der drei“ sein, mit „dem mit Abstand besten Drehbuch der drei“. Sprechen mit VielfaltSie sagte: „Es ist die größte der drei Geschichten mit dem höchsten Einsatz und Maxine hat zu diesem Zeitpunkt so viel durchgemacht.“ Wenn wir sie also in dieser neuen Welt finden, ist sie einfach eine Macht, mit der man rechnen muss, und sie erlebt einige ziemlich wilde Abenteuer.“