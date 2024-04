Ausfallen wurde offiziell um eine zweite Staffel verlängert.

Basierend auf der beliebten postapokalyptischen Videospielserie, Ausfallen wurde am 10. April uraufgeführt und von eingefleischten Fans des Franchise und Neulingen gleichermaßen gelobt. Am Donnerstag gab Prime Video zusammen mit der Ankündigung der zweiten Staffel bekannt, dass die Serie bereits zu den drei meistgesehenen Titeln auf der Plattform gehört und seitdem die meistgesehene TV-Staffel ist Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht.

„Wir können es kaum erwarten, die Welt noch einmal in die Luft zu jagen“, sagten die ausführenden Produzenten Jonathan Nolan und Lisa Joy in einer Erklärung zur Verlängerung (per Deadline). „Ein großes Lob gebührt unseren wahnsinnig brillanten Showrunnern Geneva (Robertson-Dworet) und Graham (Wagner), unserer großartigen Besetzung … allen Legenden bei Bethesda und … dem großartigen Team von Amazon für ihre unglaubliche Unterstützung dieser Show.“

Die Showrunner Robertson-Dworet und Wagner gaben ihre eigene Erklärung ab und sagten: „Heilige Scheiße. Vielen Dank an Jonah, Kilter, Bethesda und Amazon für den Mut, eine Show zu machen, die alle gravierenden Probleme der heutigen Gesellschaft ernsthaft angeht – Kannibalismus, Inzest, Wackelpudding. Da kommt noch mehr!“

Howard seinerseits, der Regie führte Fallout 3 Und Fallout 4 Für Bethesda bezeichnete er die TV-Show als „eines der spektakulärsten Projekte, an denen wir je beteiligt waren“. Weiter sagte er, das Studio sei „überglücklich, nicht nur über die Reaktion auf die Show, sondern auch darüber, dass wir noch mehr mit diesen tollen Leuten zusammenarbeiten dürfen.“

Es spielt in Los Angeles nach einer nuklearen Apokalypse. Ausfallen Es folgt Ella Purnell als Tresorbewohnerin Lucy MacLean, Aaron Moten als Knappe der Stählernen Bruderschaft und Walter Goggins als 200 Jahre alter Ghul-Kopfgeldjäger. Weitere Informationen finden Sie im jüngsten Auftritt von Purnell und Moten auf Die Spark-Parade, sowie unser Interview mit Goggins über das Spielen von The Ghoul. Wir haben auch mit den Darstellern und Crewmitgliedern der Serie darüber gesprochen, wie man das Lustige an der Apokalypse findet.