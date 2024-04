Der Transformer Das Franchise hat seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2007 so viele Bereiche abgedeckt, darunter planetenfressende Monster, Dino-Bots und eine Menge heftiger, von Michael Bay genehmigter Explosionen. Jetzt haben sie mit dem Trailer eine neue Grenze betreten Transformers One Dies ist der erste Filmtrailer, der im Weltraum debütiert.

Die Veranstaltung begann heute früh mit einem Live-Countdown, der die einstündige Reise ins All zeigte. Als das Raumschiff in 125.000 Fuß Höhe seinen Höhepunkt über der Erde erreichte, wurde der Trailer enthüllt, mit einer Einführung von seinen Stars Chris Hemsworth und Brian Tyree Henry.

Als Ursprungsgeschichte für die Roboter und Bestien, die das Herzstück der Franchise bilden, Transformers One soll der allererste vollständig computeranimierte Film sein Transformer Film. Zu Hemsworth und Henry gesellen sich Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne und Jon Hamm. Als ausführender Produzent des Projekts war Steven Spielberg verantwortlich. Josh Cooley, der die Leitung übernahm Toy Story 4beanspruchte für diesen Teil den Regiestuhl.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Studio nach Werbeinspirationen in den Himmel blickt – 1993 kaufte Columbia Pictures Werbeflächen im Wert von 500.000 US-Dollar an der Seite einer Conestoga-Rakete der NASA, um Aufmerksamkeit für den Arnold Schwarzenegger-Film zu erregen Letzter Actionheld.

Transformers One folgt 2023 Transformer: Aufstieg der Bestien, der mit einer weiteren hochkarätigen Besetzung aufwartete – aber laut unserer eigenen Liz Shannon Miller übertraf Pete Davidsons siegreiche Leistung sie alle. Unterdessen bereitet sich Chris Hemsworth fleißig auf die Veröffentlichung von vor Furiosa: Eine Mad Max-Geschichtewo er neben Anya Taylor-Joy die Hauptrolle spielt.

Transformers One kommt am 13. September 2024 in die Kinos.